Проведення аналітичного дослідження за темою «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа»» ініційовано ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» та здійснено у партнерстві з: ГО «ЕдКемп Україна»; ГО «Інститут розвитку освіти»; ГО «Ре: Освіта»; Інститутом вищої освіти НАПН України; Київським університетом імені Бориса Грінченка; Українським центром оцінювання якості освіти. Результати дослідження представлені у публікації: Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» (Feasibility Study on Opportunities for SEL within New Ukrainian School Reform) / Гриневич Л., Дрожжина Т., Глоба О. та інші; за заг. ред. Л. Гриневич, С. Калашнікової. — Київ, «Видавнича група «Шкільний світ», 2021. — 312 с.