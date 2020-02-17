12 ВЕЛИКОДНІХ ІГОР. Не лише «битки»

Святкування Великодня завжди супроводжували різноманітні дитячі ігри з головними символами свята — крашанками та писанками. У країнах Європи та Америки найбільш розповсюджена гра — пошук великодніх яєць із кроликом, який їх ховає. Слов’янські країни зазвичай грають у «битки», і не лише із друзями, а цілими родинами. Усе, що потрібно: крашанки або писанки, звичайні варені яйця, діти і трохи часу. А бажання грати в дітей і так завжди із ними! До вашої уваги добірка цікавих старовинних та сучасних ігор і конкурсів, які можна провести з дітьми під час великодніх свят.

Наталія БЕСПАЛЬКО,вихователь-­методист ЗДО No 30 «Росиночка», м. Біла Церква, Київська обл.

Матеріал із газети “Дитячий садок” від видавництва “Шкільний світ”

1. Битки

Гравці стукають крашанками. Спочатку б’ють «ніс на ніс» (гострими частинами), а коли з двох «носів» лише один залишився цілим, тоді б’ють «пушку».

2. У жука або кидка

Кладуть дві крашанки так, щоб між ними не могло прокотитися третє яйце. Гравець кидає між яйцями свою крашанку, намагаючись розбити одразу два яйця.

3. Міньки навпомацки

Гравець бере в одну руку писанку, в іншу — крашанку, ховає руки за спиною і звертається до іншого гравця: «Вгадай, у якій руці писанка, а в якій крашанка — твої будуть. Не вгадаєш — мені даєш писанку чи крашанку». Хто вгадав, забирає великодні яйця переможеного.

4. Моцак

Четверо учасників сідають на траву (підлогу) один навпроти одного. За правилами гри діти навхрест котять по землі один до другого писанку. Вибуває той, чия писанка під час зіткнення з писанкою іншого гравця розбивається.

5. Шапки

Обирають ведучого, усі гравці відвертаються. Веду-чий ховає яйце під однією з шапок (кількість шапок має бути така сама, як і кількість гравців). Гравці по черзі намагаються відгадати, під якою шапкою яйце. Ведучий піднімає ту шапку, на яку вказує гравець. Той, хто першим вгадав — стає ведучим.

6. Естафета з писанками

Учасники діляться на дві команди та по черзі намагаються перенести писанки від старту до фінішу. Головне — як вони будуть переносити яйця. На столовій ложці у витягнутій руці, затиснув­ши під підборіддям або між плечем і вухом, поклавши на голову. З кожним етапом естафети завдання стає складнішим, а змагання — веселішим і азартнішим.

7. Котіння яйця ложкою

Гравці розбиваються на команди й мають варене яйце котити по траві — до фінішу і назад. Виграє команда, чиє яйце не тріснуло і яка закінчила перегони першою.

8. Куди показує писанка

Потрібно розкрутити писанку на пласкій поверхні (дошці) і накрити шапкою або зав’язати очі гравцям. Хто вгадає, куди яйце показує «носиком», той виграє — стає ведучим і наступним розкручує писанку.

9. Крашанкова дзиґа

Гравці розкручують на пласкій поверхні варені яйця. Чия крашанка зупиниться останньою, той переможе.

10. Перекоти крашанку

Гравці розділяються на команди. Учасники намагаються якнай­швидше перекотити крашанку з одного рукава одягу до іншого. Виграє команда, яка перекотила яйце першою і воно не тріснуло.

11. Остання крашанка

Крашанок має бути на одну менше, ніж гравців. Діти танцюють по колу під гаївку. Коли закінчується музика — швидко піднімають із землі крашанки. Хто залишився без яйця — виходить із кола. Гра триває, поки не залишиться переможець.

12. Великодні пазли

На аркуші картону потрібно написати таємне послання. Це може бути навіть карта двору, саду або квартири із зазначенням, де «зариті» скарби. Готову карту потрібно розрізати по контуру пазлів або на шматочки. Їх потрібно розкласти в плас­тикові формочки ­яйця і сховати їх у різних місцях двору або квартири. Дітям потрібно дати кошики і відправити їх на «полювання за яйцями». Можна дати їм записки з натяками, де лежать яйця, а можна ускладнити завдання, назвавши лише кількість захованих яєць. Коли вони зберуть усі яйця, відкриють їх та складуть пазл, далі можна відправляти дітей на другий етап гри — пошук скарбів.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Детские игры и конкурсы на Пасху 2019: чем развлечь детей в главный весенний праздник. URL: https://bit.ly/2ChPdev (дата звернення: 17.02.2020).

2. Ігри з крашанками. URL: https://bit.ly/2HgWVK9 (дата звернення: 17.02.2020).

3. Традиційні ігри з великодніми яйцями. URL: https://bit ly/2Cg8g8Z (дата звернення: 17.02.2020).