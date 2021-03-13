5 історій для натхнення та мотивації

Психологи стверджують, що в процесі навчання мотивація дитини відіграє більшу роль, ніж її інтелект у 2—3 рази. Уявляєте? Без правильної, тобто позитивної, внутрішньої та зовнішньої мотивації неможливо зробити освіту дієвою та результативною. Саме від того, як ми мотивуємо дітей, залежить їхнє бажання в дорослому житті досягати успіхів, дізнаватися нове та саморозвиватися. Далі в статті пропонуємо 5 притч для формування позитивної мотивації.

Склянка. Притча про те, скільки важать проблеми

На початку лекції професор підняв склянку з невеликою кількістю води. Тримав її, доки усі студенти не звернули на нього увагу, а далі спитав: «Скільки, на вашу думку, важить ця склянка?».
«50 грамів!»… «100 грамів!»… «125 грамів!»… — припускали студенти.
— Я і сам не знаю, — зізнався професор, — щоб дізнатися, треба її поважити. Але питання в іншому: що буде, якщо я триматиму так склянку протягом кількох хвилин?
— Нічого, — відповіли студенти.
— Добре.
— А що буде, якщо я триматиму її годину? — знову запитав професор.
— У вас заболить рука, — відповів один зі студентів.
— Так. А що буде, якщо я, так протримаю склянку цілий день?
— Ваша рука оніміє, ви відчуєте сильну напругу в м’язах, і у вас навіть може паралізувати руку. Доведеться відправити вас у лікарню, — сказав студент під веселий сміх аудиторії.
— Дуже добре, — невимушено продовжував професор, — але чи змінилася вага склянки протягом цього часу?
— Ні, — відповіли.— Тоді звідки з’явився біль у плечі і напруга у м’язах?
Студенти були здивовані і збиті з пантелику.
— Що мені треба зробити, щоб позбутися болю? — запитав професор.
— Опустити склянку, — пролунала відповідь із аудиторії.
— Ось, — вигукнув професор, — точно так відбувається і з нашими життєвими проблемами та невдачами. Будете тримати їх у голові кілька хвилин — це нормально. Якщо думатимете про них більше часу — почнете відчувати біль. А якщо продовжуватимете в тому ж дусі і далі, це почне паралізувати вас. Ви не зможете нічим іншим займатися. Важливо обдумати ситуацію і зробити висновки, але ще важливіше відпускати ці проблеми від себе в кінці кожного дня, перед тим як йдете спати. Так, ви без напруги щоранку зможете прокидатися свіжими, бадьорими і готовими справлятися з новими життєвими ситуаціями.

Бабуся і собака. Притча про те, наскільки насправді важливими для нас є причини для змін

Одного разу чоловік йшов повз якийсь будинок і побачив стару бабусю в кріслі-гойдалці, а поруч з нею у такому ж кріслі дідок, який читав газету. Між ними на ганку лежав собака і скиглив так, наче йому щось болить. Проходячи повз, чоловік здивувався, чому той пес так скиглить.
Наступного дня він знову йшов повз цей будинок. Знову сиділа стара пара в кріслах-гойдалках, а між ними собака, який лежав і видавав той самий жалібний звук.
Спантеличений чоловік пообіцяв собі, що, якщо і завтра собака буде скиглити, він запитає про нього у цієї пари.
На третій день на свою біду він побачив ту саму сцену: старенька хиталася в кріслі, дідок читав газету, а собака лежав на своєму місці і продовжував скиглити. Він більше не міг це ігнорувати.
— Вибачте, мем, — звернувся він до старенької, — що трапилося з вашим собакою?
— З ним? — Перепитала бабуся. — Він лежить на цвяху.
Спантеличений її відповіддю чоловік запитав:
— Якщо він лежить на цвяху і йому боляче, чому він просто не встане?
Старенька посміхнулася і сказала привітним лагідним голосом:
— Значить, голубчику, йому боляче настільки, щоб скиглити, але не настільки, щоб зрушити з місця…

Навчіться правильно хотіти. Притча про здійснення бажань

Жив собі чоловік. Була в нього одна цікава особливість: йому яблука завжди падали прямо в руки. Він проходив повз яблуні, протягував руку — і обов’язково ловив одне яблуко. Те, яке він хотів, і прямо в руку!
Усі дивувалися. І, звісно ж, хотіли дізнатися — як так виходить. А чоловік пояснював: «Я вмію хотіти. Я хочу, щоб яблуко впало, і воно падає».
Люди теж хотіли, але їм яблука в руки не падали.
— Ви не вмієте правильно хотіти, — відповідав їм чоловік.
Люди не розуміли, витріщали очі, хотіли, але, мабуть, якось не так як треба. Усі почали дратуватися: ніхто не міг повторити подвиг цього дивака. Почали називати його чаклуном і навіть подумували спопелити своєю заздрістю. Тоді чоловік вирішив навчити цих невігласів правильно хотіти.
— Попереджаю одразу, мій урок не полегшить вам життя. Скажіть мені, як ви вмієте хотіти?
— Ну…ми думаємо: добре було б, якби яблуко впало нам у руки. Думаємо дуже завзято, молимось Богу… Не грішимо, робимо хороші справи. Загалом, робимо так, як нас учили, — майже хором мовили люди.
— І все? А ось як хочу я, — сказав чоловік, дістаючи паралельно шнурки, пружини, цвяхи та шурупи.
— Я хочу, щоб яблуко впало, і роблю для цього все.
«Чаклун» почав пояснювати про пристрій, який треба кріпити до яблука і проходити повз у точно зазначений час; натискати на пружину і ловити яблуко.
— Це нечесно, — сказали люди.
— Чому ж? Я хочу і моє бажання здійснюється!

Як збуваються мрії. Притча про правильну мотивацію та вміння віддавати

Біля великого торговельного центру стояв розкішний припаркований автомобіль. Звичайно, у багатомільйонному місті багато дорогих автомобілів, але цей привертав увагу кожного: новенький, блискучий, рідкісної марки. Тож не дивно, що коли власник автомобіля вийшов із покупками, він застав біля свого авто місцевого хлопчака, який підробляв миттям вікон. Хлопчина захоплено роздивлявся автомобіль із усіх боків.
— Що, подобається? — спитав власник.
— Так! Розкішне авто! Воно ж, мабуть, коштує силу-силенну грошей!
— Ти будеш здивований, — відповів власник, — але за цей автомобіль я не заплатив ні копійки!
— А де ж ви його взяли? — сторопів хлопчик.
— Цей автомобіль мені подарував мій брат! Тепер я їжджу на такій машині, і при цьому не витратив нічого!
— О! — протягнув хлопчина, — як би я хотів…
— Що, хотів би мати таку машину?
— Ні, як би я хотів стати таким братом!

Десь краще. Притча про вміння бачити прекрасне поруч

Один чоловік прожив довге й цікаве життя. Коли настав його час, він опинився на небі. Його зустрів ангел і повів просто до раю.
Звичайно ж, чоловік вирішив там роздивитися все-все-все. Проте навколо все як у звичайному житті, лише краще. Погода — чудова: не спекотно й не холодно, іноді повіває приємний вітерець. Природа — очей не відвести від такої краси. Куди сягає око — зелено, квітують поля, на деревах дивні й смачні плоди такі різні, яких він ніколи й не бачив на землі. Будинки й споруди — витвори архітектури. Здається, що тут зібрано найкращі зразки надбань всіх часів і народів. І всі люди, яких чоловік зустрічав, зайняті справами, але привітні, усміхнені, спокійні. Усі ходять радісні, щасливі, відкриті, доброзичливі.
Походив чоловік, погуляв, сподобалося. Та все ж вирішив запитати в ангела:
— А можна подивитися, що таке пекло? Хоч одним оком!
— Добре, — погодився ангел.
— Іди за мною, покажу.
Приходять вони в пекло. Чоловік аж зіщулився і приготувався побачити прірву, вогонь, котли, одне слово — пекло! Аж ні, нічого подібного: теж природа, будинки, люди ходять… А потім придивися уважніше й не міг дібрати слів від здивування: таке саме звичайне життя, природа — та сама, погода чудова й вітерець повіває… Та й будинки один в один як у раю. Єдина відмінність — люди всі злі, скривджені, помітно, що погано їм тут.
Чоловік оговтався від здивування і запитав в ангела:
— Тут же все начебто так само, як і в раю! Чому ж вони всі такі незадоволені?
— Так, — відповів ангел.
— Тут справді так само. Але вони думають, що в раю краще.

А ще більше притч та мотиваційних вправ ви знайде у книжці “Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або Як сформувати позитивну мотивацію до навчання”

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

Вам також може сподобатися…

Усі права на розміщені на сайті матеріали захищено. Редакція може не поділяти погляду автора. За достовірність фактів, цитат, власних назв, географічних назв та інших відомостей несуть відповідальність автори публікацій. Будь-яке відтворення матеріалів або фрагментів із них можливе лише за наявності письмового дозволу ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ»

Ми приймаємо всі інформаційні запити виключно в електронному форматі. Тепер, щоб дізнатися “як надіслати матеріал”, “яка доля вашого матеріалу”, “коли будуть авторські примірники” тощо, потрібно лише заповнити анкету та чекати відповідь на свій е-mail.

Задати запитання
Share This