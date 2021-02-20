Видані сертифікати у рамках курсу підвищення кваліфікації “#to connect. Інтенсив про дітей нового покоління”

ПІБФормаОбсягНомер
Юлия ШкольниковаДистанційна12 год (0,4 ЄКТС)№ 61786 від 05.03 2021 року
Лілія ЧуліцькаДистанційна12 год (0,4 ЄКТС)№ 61799 від 05.03 2021 року
Мирослава ДомуховськаДистанційна12 год (0,4 ЄКТС)№ 61807 від 05.03 2021 року
Оксана КузьменкоДистанційна12 год (0,4 ЄКТС)№ 61810 від 05.03 2021 року

Яблучко подяки 🙂

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10,00 грн.

Є в наявності

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