|ПІБ
|Форма
|Обсяг
|Номер
|Юлия Школьникова
|Дистанційна
|12 год (0,4 ЄКТС)
|№ 61786 від 05.03 2021 року
|Лілія Чуліцька
|Дистанційна
|12 год (0,4 ЄКТС)
|№ 61799 від 05.03 2021 року
|Мирослава Домуховська
|Дистанційна
|12 год (0,4 ЄКТС)
|№ 61807 від 05.03 2021 року
|Оксана Кузьменко
|Дистанційна
|12 год (0,4 ЄКТС)
|№ 61810 від 05.03 2021 року
Видані сертифікати у рамках курсу підвищення кваліфікації “#to connect. Інтенсив про дітей нового покоління”
Яблучко подяки 🙂
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10,00 грн.
Є в наявності