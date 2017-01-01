Прямий етер «Що варто знати про виховання сучасних дітей» від Наталії Харченко

Хто такі сучасні діти? Частина з них належить до так званого покоління Alpha (ті, хто народився після 2010 року), частина — покоління Z. У кожного покоління є свої характерні риси. Щоб знайти спільну мову з такими дітьми необхідно розуміти їх особливості.

Без сумніву, ці діти не такі, як ми. І це добре. Хоча і важко. Адже сучасні дорослі і діти перебувають у досить непростій ситуації: живуть в одному світі, але дорослішали — в різних. А, отже, мають різні ціннісні установки.

Ми не встигаємо за ними, за їхніми успіхами і пересуваннями в цифровому просторі. Недарма їх називають «цифровими аборигенами», а сучасних дорослих — «цифровими емігрантами».

І, менше з тим, у нас є перед ними, як мінімум, дві переваги. Перша — у нас є досвід. Як говорив Януш Корчак «дорослий вже був колись дитиною. А дитина ще ніколи не була дорослим». І друга: не дивлячись на те, що ці діти народилися в уже цифровому світі, де відчувають себе як глибоководні риби в океані, створили-то цей світ ми — дорослі. І значить зможемо навчити наших дітей грамотно використовувати свої переваги і розвивати їх.

А для цього нам треба вчитися взаємодії з ними — дітьми цифрового покоління: розуміти особливості, шукати нові форми роботи і намагатися робити це так, щоб бути почутими.Зустрічаймося на відкритому вебінарі вже 19 лютого 2021 (п’ятниця) о 17:00!

Про спікерку: Наталія Харченко — завідувачка лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, проєктна керівниця видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ».

Реєстрація не потрібна.

Безкоштовно.

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