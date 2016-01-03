1 + 1 = 3, АБО СИЛА НЕТВОРКІНГУ від Тетяни УХІНОЇ

Попереджаємо, бла-бла-бла НЕ БУДЕ

А вам цікаво, як “одна пігулка” переросла у дві міжнародні конференції, в яких взяли участь близько 400 викладачів із семи країн світу, і вже понад 40 онлайн-заходів, які об’єднали понад 25000 освітян з усього світу?

А вам цікаво, що таке Record Cards і до чого тут… моряк?

А вам цікаво, як круто підготуватися до будь-якого заходу онлайн чи оффлайн як… учасник? Так-так, я не жартую! Саме підготуватися!

А вам цікаво, чи реально “вмерли” паперові візитівки? А канали комунікації – навіщо воно нам?

А вам цікаво, навіщо давати, щоб потім …взяти?

А знаєте, що у кожного з нас є, був і буде свій час Х! Як його розпізнати і що з цим знанням робити?

Якщо це все цікаво, то чекаємо вас на відкритому вебінарі! А я вам доведу, що:

1+1=3

Що нетворкінг – це не “бла-бла-бла”

А ще спікерка готує для вас такий заряд позитиву, енергії та драйву, якого вам стане надовго!

Зустрічаймося на відкритому вебінарі вже 5 лютого 2021 (п’ятниця) о 17:00!

Про спікерку: Тетяна УХІНА — засновниця й очільниця Тренінгового центру “Сертифіковані українські технології освіти”, засновниця Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО, учитель початкових класів і образотворчого мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, звання “учитель-методист” ( 22 роки роботи у школі), авторка і співавторка тридцяти видань з грифом МОНУ (програмове і навчально-методичне забезпечення з дошкільної і початкової освіти).”

Реєстрація не потрібна. Вебінар безкоштовний.

Долучайте до спільноти “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та події: https://www.facebook.com/events/966853290512443/ , щоб не пропустити!