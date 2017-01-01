ТРИ ХУДОЖНІ КНИЖКИ, З ГЕРОЯМИ ЯКИХ МИ ЗРОСТАЄМО

Будь-який художній твір дає своєму читачеві ті чи ті знання, варіанти поглядів на світ та розв’язання проблем, які були актуальні для певних епох. Із кожним героєм книги читач ніби проживає життя, набуває певного досвіду та вчиться долати труднощі. І найцікавішим є споглядання за тим, як кожний герой зростає та розвивається протягом усього твору, а читач перестає бути просто спостерігачем. У таких подорожах ми проходимо не лише певний шлях, а й можемо зрозуміти героя, його епоху, життєву ситуацію, винести власні уроки життя.

ГОЛДЕН КОЛФІЛД із роману Джерома Селінджера «Ловець у житі»

Голден Колфілд – 16-річний юнак, символ підліткового бунту, цинізму та сарказму. І хоча будь-який дорослий може сказати, що протягом усього роману хлопець не є взірцем чудової поведінки, проте будь-хто може погодитися, що саме завдяки Голдену можна зрозуміти молодь. Побачити, як поєднуються спостережливість, цинізм, запальний характер, співчутливість і страх, зрозуміти, що може бути рушійною силою особи, яка відрізняється від своїх однолітків та оточення. ⠀

ФІЛІП КЕРІ із роману Сомерсета Моема «Тягар пристрастей людських»

Як і в кожного з нас, історія Філіпа Кері бере початок із його першого подиху. І з цього першого подиху народження розпочинається життя головного героя та роман англійського класика. Читач не лише дорослішає разом із хлопцем-сиротою, а й переживає шкільний булінг, нерозуміння нової родини, душевні муки, пошук сенсу життя, зраду та примирення із самим собою.⠀

МЕШКАНЦІ МІСТА МЕЙКОБ із роману Гарпер Лі «Убити пересмішника»

Як би ми не любили маленьку дівчинку Джин Луїзу Фінч просто за те, що вона щира, кмітлива, рішуча та нетерпима до несправедливості, варто прийняти той факт, що кожний герой цього роману є неймовірним учителем. Кожен із мешканців Мейкомба відкриє вам двері до таких серйозних тем як соціальна нерівність, сексуальне насилля, расизм, дискримінація та розкриє прості життєві істини.