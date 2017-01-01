3 дієві вправи для тімбілдінгу

Як стати ефективним і цінним командним гравцем? Це вміння передбачає цілий комплекс важливих компетенцій: уміння керувати та підпорядковуватись, змінювати ролі та складність завдань, критично мислити та довіряти іншим, швидко реагувати та виявляти терпіння, конструктивно критикувати та приймати зауваження, делегувати повноваження й брати відповідальність за прийняті рішення…

Перед вами три вправи, які направлені на удосконалення командної роботи та для згуртування колективу.

Вправа «Текст із підтекстом»

Мета: розвиток навичок уміння слухати та чути, зосередження уваги.

Час: 10 хвилин.

Обладнання: Папір, маркери, олівці, ручки, текстовий матеріал (додаток)

Перебіг вправи:

Учасникам/учасницям необхідно прочитати текст і виконати завдання якомога швидше.

Запитання для обговорення:

Які враження від виконання вправи?

Яких помилок ви припустилися під час її виконання?

Що необхідно враховувати, щоб їх не допускати?

Ситуаційна гра «Крадіжка»

Мета: напрацювання спільних рішень, розвиток навичок конструктивного об-говорення, вирішення спірних етичних питань.

Час: 30 хвилин.

Перебіг гри:

Колектив об’єднується в пари. Ведучий/ведуча зачитує ситуацію: «В одній європейській країні бідний чоловік на ім’я Вальжан не зміг знайти роботи, не змогли цього ні його сестра, ні брат. Не маючи грошей, він украв хліб і необхідні їм ліки. Його схопили й засудили до 6 років в’язниці. Через 2 роки він утік і почав жити в новому місці під іншим ім’ям. Він заробив грошей, із часом побудував велику фабрику, платив своїм працівникам найвищу зарплату й більшу частину свого прибутку віддавав на лікарню для людей, які раніше не могли одержувати хороший медичний догляд. Минуло 20 років, і один моряк впізнав у власнику фабрики Вальжані в’язня-­втікача, якого поліція розшукувала в його рідному місті».

Запитання для обговорення:

Чи повинен був моряк повідомити про Вальжана в поліцію? Чому?

Чи має громадянин обов’язок або зобов’язання повідомляти владі про злочинця, що втік? Чому?

Припустімо, Вальжан був би близьким другом моряка? Чи повинен він тоді повідомити про Вальжана?

Якщо про Вальжана повідомили, він постав перед судом, суддя повинен відправити його назад на каторгу чи звільнити? Чому?

Чи повинні люди, які порушують закон, бути покарані? Чому? Як це застосувати до того, що повинен зробити суддя?

Вальжан керувався совістю, коли украв хліб і ліки. Чи повинен порушник закону бути покараний, якщо він діє не по совісті? Чому?

Знову осмислюючи дилему, скажіть, який відповідальний вчинок потрібно зробити моряку? Чому?

Що означає слово совість для вас? Якби ви були Вальжаном, чи керувалися б ви совістю в прийнятті рішення?

Вальжан повинен прийняти моральне рішення. Чи повинно моральне рішення базуватися на почутті або умовиводі про хороше й погане?

Чи є проблема Вальжана моральною проблемою? Чому? Узагалі, що робить проблему моральною й що означає слово «моральність» для вас?

Якщо Вальжан має вирішувати через міркування про те, що насправді справедливо, повинна бути якась відповідь, правильне рішення. Чи дійсно є правильне вирішення моральних проблем, подібних до дилеми Вальжана, або коли люди не погоджуються одне з одним, думка кожного є однаково справедливою? Чому?

Як ви дізнаєтеся, що знайшли хороше моральне рішення? Чи є спосіб мислення або метод, за допомогою якого людина може досягти хорошого або адекватного рішення?

Більшість людей вважає, що умовиводи або міркування в науці можуть призвести до правильної відповіді. Чи годиться це для моральних рішень, чи вони відрізняються?

Групова дискусія. Групова дискусія починається із заслуховування позицій кожної пари учасників/учасниць гри щодо їх згоди або незгоди з учинками, описаними в цій ситуації. Обговорення проводять окремо щодо кожного запитання.

Вправа «Як ми схожі!»

Мета: пізнання учасниками одне одного, обговорення питань, пов’язаних з установленням контакту зі співрозмовником, батьками, адміністрацією тощо.

Час: 10—15 хвилин.

Обладнання: папір, олівці, призи.

Перебіг вправи:

Ведучий/ведуча просить колектив об’єднатися в пари й пояснює, як проходитиме вправа. Кожна пара повинна якомога швидше знайти та записати 10 характеристик, правильних для них обох. Не можна писати загальнолюдські відомості, як-от «у мене дві ноги». Можна вказати, наприклад, рік народження, місце навчання, хобі, сімейний стан тощо.Після того як 10 характеристик записано, кожен член групи обирає іншого партнера/партнерку й повторює те саме з ним. Той, хто швидше за всіх знайде 10 якостей, які об’єднують його з 5 іншими учасниками/учасницями, отримує приз. Після вправи ведучий/ведуча обговорює, що спільні риси можна знайти будь із ким (колегою, батьками, учнями тощо).



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