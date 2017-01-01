3 дієві вправи для тімбілдінгу

Як стати ефективним і цінним командним гравцем? Це вміння передбачає цілий комплекс важливих компетенцій: уміння керувати та підпорядковуватись, змінювати ролі та складність завдань, критично мислити та довіряти іншим, швидко реагувати та виявляти терпіння, конструктивно критикувати та приймати зауваження, делегувати повноваження й брати відповідальність за прийняті рішення…
Перед вами три вправи, які направлені на удосконалення командної роботи та для згуртування колективу.
Вправа «Текст із підтекстом»
Мета: розвиток навичок уміння слухати та чути, зосередження уваги.
Час: 10 хвилин.
Обладнання: Папір, маркери, олівці, ручки, текстовий матеріал (додаток)
Перебіг вправи:
Учасникам/учасницям необхідно прочитати текст і виконати завдання якомога швидше.
Запитання для обговорення:
- Які враження від виконання вправи?
- Яких помилок ви припустилися під час її виконання?
- Що необхідно враховувати, щоб їх не допускати?
Ситуаційна гра «Крадіжка»
Мета: напрацювання спільних рішень, розвиток навичок конструктивного об-говорення, вирішення спірних етичних питань.
Час: 30 хвилин.
Перебіг гри:
Колектив об’єднується в пари. Ведучий/ведуча зачитує ситуацію: «В одній європейській країні бідний чоловік на ім’я Вальжан не зміг знайти роботи, не змогли цього ні його сестра, ні брат. Не маючи грошей, він украв хліб і необхідні їм ліки. Його схопили й засудили до 6 років в’язниці. Через 2 роки він утік і почав жити в новому місці під іншим ім’ям. Він заробив грошей, із часом побудував велику фабрику, платив своїм працівникам найвищу зарплату й більшу частину свого прибутку віддавав на лікарню для людей, які раніше не могли одержувати хороший медичний догляд. Минуло 20 років, і один моряк впізнав у власнику фабрики Вальжані в’язня-втікача, якого поліція розшукувала в його рідному місті».
Запитання для обговорення:
- Чи повинен був моряк повідомити про Вальжана в поліцію? Чому?
- Чи має громадянин обов’язок або зобов’язання повідомляти владі про злочинця, що втік? Чому?
- Припустімо, Вальжан був би близьким другом моряка? Чи повинен він тоді повідомити про Вальжана?
- Якщо про Вальжана повідомили, він постав перед судом, суддя повинен відправити його назад на каторгу чи звільнити? Чому?
- Чи повинні люди, які порушують закон, бути покарані? Чому? Як це застосувати до того, що повинен зробити суддя?
- Вальжан керувався совістю, коли украв хліб і ліки. Чи повинен порушник закону бути покараний, якщо він діє не по совісті? Чому?
- Знову осмислюючи дилему, скажіть, який відповідальний вчинок потрібно зробити моряку? Чому?
- Що означає слово совість для вас? Якби ви були Вальжаном, чи керувалися б ви совістю в прийнятті рішення?
- Вальжан повинен прийняти моральне рішення. Чи повинно моральне рішення базуватися на почутті або умовиводі про хороше й погане?
- Чи є проблема Вальжана моральною проблемою? Чому? Узагалі, що робить проблему моральною й що означає слово «моральність» для вас?
- Якщо Вальжан має вирішувати через міркування про те, що насправді справедливо, повинна бути якась відповідь, правильне рішення. Чи дійсно є правильне вирішення моральних проблем, подібних до дилеми Вальжана, або коли люди не погоджуються одне з одним, думка кожного є однаково справедливою? Чому?
- Як ви дізнаєтеся, що знайшли хороше моральне рішення? Чи є спосіб мислення або метод, за допомогою якого людина може досягти хорошого або адекватного рішення?
- Більшість людей вважає, що умовиводи або міркування в науці можуть призвести до правильної відповіді. Чи годиться це для моральних рішень, чи вони відрізняються?
Групова дискусія. Групова дискусія починається із заслуховування позицій кожної пари учасників/учасниць гри щодо їх згоди або незгоди з учинками, описаними в цій ситуації. Обговорення проводять окремо щодо кожного запитання.
Вправа «Як ми схожі!»
Мета: пізнання учасниками одне одного, обговорення питань, пов’язаних з установленням контакту зі співрозмовником, батьками, адміністрацією тощо.
Час: 10—15 хвилин.
Обладнання: папір, олівці, призи.
Перебіг вправи:
Ведучий/ведуча просить колектив об’єднатися в пари й пояснює, як проходитиме вправа. Кожна пара повинна якомога швидше знайти та записати 10 характеристик, правильних для них обох. Не можна писати загальнолюдські відомості, як-от «у мене дві ноги». Можна вказати, наприклад, рік народження, місце навчання, хобі, сімейний стан тощо.Після того як 10 характеристик записано, кожен член групи обирає іншого партнера/партнерку й повторює те саме з ним. Той, хто швидше за всіх знайде 10 якостей, які об’єднують його з 5 іншими учасниками/учасницями, отримує приз. Після вправи ведучий/ведуча обговорює, що спільні риси можна знайти будь із ким (колегою, батьками, учнями тощо).
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