Майстер-клас “Гумор: універсальний інструмент учительства”

На майстер-класі ми познайомимося з одним із найпотужніших інструментів будь-якого спікера або спікерки — почуттям гумору.
Головні акцент, про які поговоримо:
🔹 Як гумор допомагає збільшити цікавість будь-якого матеріалу?
🔹 Чому почуття гумору — це те, що необхідно у будь-якій сфері нашого життя? І підкріпимо це науковими фактами!
🔹 Чому почуття гумору — не дар або талант, а лише навичка, яку можна “прокачати”?
🔹 Як працює гумор?
🔹 Як швидко і легко розвинути вміння створювати кумедні жарти “з повітря”?

Під час етеру ми зробимо декілька легких вправ та прийомів, які можна використовувати в роботі вже наступного дня  🙂 Тому відвідайте сторінку проєкту “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та долучіться до події: https://www.facebook.com/events/327480691718242/ , щоб не пропустити майстер-клас.

Відбудеться вебінар 5 грудня о 17:00.

ℹ “Звідки я знаю, що гумору справді можна навчити? Просто я роблю це вже більше двох років, і досі не бачив жодної людини, яка не змогла б придумати жарт:)”, — говорить спікер Сергій Анчуткін — психолог, педагог імпровізації та публічних виступів. Від нього під час етеру Ви отримаєте унікальний досвід, адже матеріали та техніки, перевірені 10-річним досвідом роботи в імпровізаційному театрі та 6-річним досвідом тренування акторів та спікерів.

🆓 Вебінар безкоштовний.

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

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