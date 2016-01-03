Майстер-клас “Гумор: універсальний інструмент учительства”

На майстер-класі ми познайомимося з одним із найпотужніших інструментів будь-якого спікера або спікерки — почуттям гумору.

Головні акцент, про які поговоримо:

Як гумор допомагає збільшити цікавість будь-якого матеріалу?

Чому почуття гумору — це те, що необхідно у будь-якій сфері нашого життя? І підкріпимо це науковими фактами!

Чому почуття гумору — не дар або талант, а лише навичка, яку можна “прокачати”?

Як працює гумор?

Як швидко і легко розвинути вміння створювати кумедні жарти “з повітря”?

Під час етеру ми зробимо декілька легких вправ та прийомів, які можна використовувати в роботі вже наступного дня Тому відвідайте сторінку проєкту “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та долучіться до події: https://www.facebook.com/events/327480691718242/ , щоб не пропустити майстер-клас.

Відбудеться вебінар 5 грудня о 17:00.

“Звідки я знаю, що гумору справді можна навчити? Просто я роблю це вже більше двох років, і досі не бачив жодної людини, яка не змогла б придумати жарт:)”, — говорить спікер Сергій Анчуткін — психолог, педагог імпровізації та публічних виступів. Від нього під час етеру Ви отримаєте унікальний досвід, адже матеріали та техніки, перевірені 10-річним досвідом роботи в імпровізаційному театрі та 6-річним досвідом тренування акторів та спікерів.

Вебінар безкоштовний.