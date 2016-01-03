Вебінар “Як зменшити внутрішній хаос та підвищити ефективність життя”

Будь-якою діяльністю людини, поведінкою, вчинками керує його власний комплекс потреб і уявлень про способи їх задовольнити, тобто система цінностей. Зазвичай, ми не думаємо про себе такими категоріями, а обмежуємося «бажаннями», адже більш-менш знаємо, чого хочемо (і то не завжди). На вебінарі спікер запропонує простий спосіб розібратися у структурі своїх бажань та причинах, які їх народжують. Це зменшить внутрішній хаос, зекономить Вам час та сили, і підвищить ефективність життя. До того ж після вебінару Ви будете краще аналізувати чужу поведінку, адже будете розуміти, які мотиви керують їхніми вчинками.

Під час вебінару поговоримо про:
🔹 хаос бажань, невисока ефективність хаотичного життя;
🔹 життя людини, як діяльність з задоволення комплексу власних потреб;
🔹 теорії потреб: Маслоу, Сімонов;
🔹 психічний алгоритм задоволення потреби, від необхідності до результату;
🔹 пастки стереотипного мислення;
🔹 складності рефлексії власних потреб;
🔹 цінністна система;
🔹 структурування цінністної системи;
🔹 рекомендації щодо подальшої самостійної роботи.

 Спікером буде Андрій Подиряко — інструктор методик саморегуляції, розвитку інтелектуальних здібностей та активізації внутрішніх ресурсів людини, сертифікований інструктор методик «Диференційовані Функціональні Стани» та «Тессеракт». Він має більше 20 років практичної роботи, брав участь у навчальних та дослідницьких програмах. Останні 5 років Андрій Подиряко займається розвитком можливостей людини в управлінні собою, дослідженням психічного аспекту життя, цінністними системами, механізмами формування поведінки та можливостями свідомості й інтелекту, а також прикладними аспектами методик, які активно викладає.

Вебінар безкшотовний.

Прямий етер-вебінар відбудеться 22 грудня о 18:00. Долучіться до події тут, щоб не пропустити вебінар!

Яблучко подяки 🙂

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10,00 грн.

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