Вебінар “Як зменшити внутрішній хаос та підвищити ефективність життя”

Будь-якою діяльністю людини, поведінкою, вчинками керує його власний комплекс потреб і уявлень про способи їх задовольнити, тобто система цінностей. Зазвичай, ми не думаємо про себе такими категоріями, а обмежуємося «бажаннями», адже більш-менш знаємо, чого хочемо (і то не завжди). На вебінарі спікер запропонує простий спосіб розібратися у структурі своїх бажань та причинах, які їх народжують. Це зменшить внутрішній хаос, зекономить Вам час та сили, і підвищить ефективність життя. До того ж після вебінару Ви будете краще аналізувати чужу поведінку, адже будете розуміти, які мотиви керують їхніми вчинками.

Під час вебінару поговоримо про:

хаос бажань, невисока ефективність хаотичного життя;

життя людини, як діяльність з задоволення комплексу власних потреб;

теорії потреб: Маслоу, Сімонов;

психічний алгоритм задоволення потреби, від необхідності до результату;

пастки стереотипного мислення;

складності рефлексії власних потреб;

цінністна система;

структурування цінністної системи;

рекомендації щодо подальшої самостійної роботи.

Спікером буде Андрій Подиряко — інструктор методик саморегуляції, розвитку інтелектуальних здібностей та активізації внутрішніх ресурсів людини, сертифікований інструктор методик «Диференційовані Функціональні Стани» та «Тессеракт». Він має більше 20 років практичної роботи, брав участь у навчальних та дослідницьких програмах. Останні 5 років Андрій Подиряко займається розвитком можливостей людини в управлінні собою, дослідженням психічного аспекту життя, цінністними системами, механізмами формування поведінки та можливостями свідомості й інтелекту, а також прикладними аспектами методик, які активно викладає.

Вебінар безкшотовний.

Прямий етер-вебінар відбудеться 22 грудня о 18:00. Долучіться до події тут, щоб не пропустити вебінар!