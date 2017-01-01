Прямий етер-вебінар: “Конфлікти та шляхи їх вирішення” від Алі Середи

ЗАПРОШУЄМО НА ПРЯМИЙ ЕТЕР-ВЕБІНАР

Тема прямого етеру-вебінару: “КОНФЛІКТИ та шляхи їх вирішення”

Ми розуміємо, що українські освітянки через роботу в режимі “людина-людина” часто стикаються з конфліктами. Тому в рамках проєкту Шкільний світ. Вона запрошуємо знайти вирішення цієї проблеми на вебінарі разом із кваліфікованою психологинею.

Безкоштовний та дуже цікавий етер проведе справжня фахівчиня, психологиня, гештальт-терапевтка Аля СЕРЕДА.

Дата та час проведення: 24 листопада, вівторок о 16:30

Щоб не пропустити відеозустріч, долучайтеся до події: https://cutt.ly/ghebRN9 і тоді ви отримаєте нагадування про прямий етер

Конфлікти завжди приносять в життя дестабілізацію емоційного стану та можуть провокувати вигорання. І щоб запобігти цьому, видавництво “Шкільний світ” створило книжку “Cамокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню”. Детальніше про книжку: https://cutt.ly/phebW1d

Відеозапрошення від спікерки

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

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