ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ ЗАПРОШУЄМО НА ЗУСТРІЧ

Коли наше життя змінилося під впливом нових викликів, часом так не вистачає живого спілкування… І тому ми запрошуємо вас на освітянську тусовку 👩‍🏫🥳

Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu»

⠀⠀

⏰ Коли?

12-14 жовтня 2020 року

📢 Де?

В Київському Палаці Спорту (Спортивна площа, 1, м. Київ)

⠀⠀

🏆 Окрім того, до 18.09 приймаються заявки на участь у конкурсі!

Детальніше про подачу заявок та призи дізнавайтеся тут: http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/contest

⠀⠀

ℹ️ Виставка відбудеться з обов’язковим дотриманням рекомендацій МОЗ України щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).