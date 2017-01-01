Як говорити з дітьми про секс? Розкажуть сексологині Дар’я Непочатова та Тетяна Суліма на безкоштовних онлайн-лекціях

3 та 4 вересня о 19:00 на YouTube-каналі освітнього центру Safety Park відбудуться дві безкоштовні онлайн-лекції на тему «Сексуальна освіта. Все про задоволення і наслідки». Щоб отримати посилання на трансляції, необхідно зареєструватися на сайті.

Лекторками виступлять сексологиня-психологиня Дар’я Непочатова та сексологиня Тетяна Суліма, котрі є членкинями Секції сексології і сексуальних розладів Спілки психологів і психотерапевтів України.

«Ви знаєте, як правильно почати говорити з дитиною про секс? Чи все вам відомо про інтимні іграшки? Ми піднімаємо ці теми в рамках нашого комплексного курсу від Safety Park, тому що вони важливі — про сексуальну освіту необхідно говорити. Продовж двох вечорів слухачі лекцій зможуть отримати відповіді в прямому ефірі на запитання, котрі, можливо, не готові обговорювати з друзями», – розповідають організатори.

3 вересня на онлайн-лекції «Сексуальна освіта: від табу до європейських стандартів» слухачі дізнаються:

Рекомендації міжнародних установ щодо сексуальної освіти: її важливість та необхідність; Як варто говорити з дітьми про секс на різних етапах їх життя; Все про захищений та незахищений секс.

4 вересня в рамках онлайн-лекції «Історія секс-іграшок: від засобу лікування до задоволення» спікерки Дар’я Непочатова та Тетяна Суліма:

Розкриють історичний аспект виникнення вібратора та перше його призначення; Розкажуть про пізні секс-іграшки; Продемонструють сучасні секс-іграшки та розкажуть про них.

«Щоб зрозуміти cексуальність сучасної жінки XXI століття, необхідно знати історію та міжкультурні традиції», – вважає сексологиня Тетяна Суліма. Тетяна досліджує жіночність та сексуальність. Вона понад п’ять років подорожує, спілкується з жінками різних культур, вивчає історію та традиції різноманітних аспектів жіночої сексуальності, звертаючись до мислителів різних епох, істориків, культурологів, сексологів та психологів.

Сексологиня-психологиня Дар’я Непочатова останні шість років досліджує питання жіночої сексуальності. Вона є авторкою та ведучою програм з жіночої ініціації. Дар’я проводить терапевтичні зустрічі за мотивами книги Клариси Пінколи Естес «Жінки, що біжать з вовками» та створює світ, в якому жінки цінують свою красу, пізнають свою сексуальність, приймають свою природу, люблять себе і своє тіло, використовують свою жіночу силу та енергію для зміни власного життя і реалізації свого потенціалу.

Генеральний партнер освітнього центру Safety Park – Grawe Ukraine, партнери – Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний», «Шкільний світ» та European Business Association.

Подія лекції у Facebook.