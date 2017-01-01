Нейробіолог Віктор Комаренко розповість про гендерні особливості на онлайн-лекції у Safety Park

3 липня міжнародний освітній центр Safety Park проведе безкоштовну онлайн-лекцію на тему «Стать та гендер. Особливості, на які варто зважати. Інтерсекс». Зареєструватися на неї може кожний охочий віком від 18 років за посиланням.

Спікером виступить Віктор Комаренко – співзасновник і керівник дослідницького та освітнього напрямків компанії Beehiveor, яка спеціалізується на створенні нейротехнологічних рішень для вивчення та прогнозування поведінки.

«У сучасному суспільстві гостро ставиться питання рівності прав і свобод жінок та чоловіків. Часом, у дискусіях на цю тему, учасники переходять грань між такими поняттями як «стать» і «гендер». Цим породжуються чергові непорозуміння. У якості аргументів використовуються сумнівні, стереотипні тези про чоловіків і жінок, нав’язані історією, культурою, релігією, політичною кон’юктурою чи й зовсім забобонами. Чи навпаки, не бажають помічати та визнавати відмінності між представниками різної статі. На вебінарі 3 липня додамо більше визначеності у ці дискусії, акцентувавши увагу на біологічні аспекти статі», – розповідають організатори лекції.

Під час двогодинної лекції слухачі дізнаються:

Як функціонує мозок чоловіка і жінки? Статеві відмінності будови головного мозку жінок і чоловіків; Чим стать відрізняється від гендеру? Етапи формування статі і фактори, що на них впливають; Сексуальна орієнтація – це власний вибір чи рішення природи? Інтерсекс-люди і транссексуали – що між ними спільного? Чи бувають жіночі і чоловічі стратегії вирішення задач, чи це стереотипи? Як впливає стрес на представників різної статі? Когнітивні функції у жінок і чоловіків; чи існує «дівоча пам’ять»?

Нагадаємо, що освітній центр Safety Park навчає українців найкращих світових практик та інструментів захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки. Безкоштовні онлайн-лекції центр проводить раз на тиждень, а слідкувати за новими лекціями можна на сторінках у Facebook та Instagram.

Генеральний партнер Safety Park – Grawe Ukraine, партнери – Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний», «Шкільний світ» та European Business Association.

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