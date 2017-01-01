Як зображають місцевість на плані. Умовні позначення на плані місцевості. Масштаб. 4-й клас

«Зменшити (збільшити) у кілька разів…» — в одному реченні йдеться як про певну задачу чи приклад, так і про масштаб. Такий процес взаємодії і забезпечує повноцінну інтеграцію. У розробці уроку запропоновано цікаві ідеї для вивчення теми «Масштаб» з елементами інтеграції з математикою. Також використано казкових героїв та цікаві додатки (картки), які зроблять урок незвичним і креативним.

Мета: сформувати уявлення про план, масштаб та план місцевості, умовні позначення; навчити дітей креслити плани найпростіших предметів, читати план місцевості; формувати вміння користуватися умовними позначеннями, масштабом; продовжувати формувати вміння орієнтуватися за Сонцем і компасом; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівнювати та робити висновки.



Обладнання: гумки; кубики; склянки; сірникові коробки; лінійки; олівці; сантиметр; таблиці із зображенням місцевості, плану місцевості; картки з умовними позначеннями плану місцевості; учнівські компаси, запис звуків руху потягу, презентація.

Перебіг уроку

І. Організація учнів до уроку

Учитель. Сьогодні у нас буде незвичайний та дуже цікавий урок, інтегрований з математикою, адже ми вирушимо у подорож природничим експресом по нашій Україні.

— Чи любите ви подорожувати саме потягом? Які потяги бувають? (Пасажирські, вантажні, швидкі, звичайні).

Ми будемо подорожувати сучасним потягом, що рухається зі швидкістю 150 км/год.

А я буду вашим провідником.

До речі, пригадайте формулу, як визначати час? (t = S : v.)

Молодці! А мандрувати нам допоможуть казкові гості, які завітали на сьогоднішній урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Хвилинка спостережень

Учитель. Але почнемо ми з хвилинки спостережень (додаток 1).

Вступна бесіда

Учитель. Ось усім знайома Червона Шапочка, перший наш герой, який подорожуватиме разом з нами. Але перш ніж вирушити, потрібно виконати завдання. Ми повинні пригадати все, про що дізналися на попередніх уроках. (Додаток 2).

(Горизонтом називають частину земної поверхні, яку людина бачить навколо себе.

Лінія горизонту — це уявна лінія, де небо ніби з’єднується з поверхнею Землі.

Горизонт і лінію горизонту видно на відкритій місцевості, де немає лісу, гір і будинків.

Орієнтуються на місцевості за Сонцем, за компасом.

Для орієнтування за Сонцем потрібно опівдні стати обличчям убік своєї тіні. Перед тобою буде Північ, за спиною — Південь. Права рука покаже на Схід, а ліва — на Захід.

Компас — це прилад для визначення сторін горизонту.)

Молодці! Ми вирушаємо з міста Дніпро у столицю нашої України. До речі, яке місто є столицею України? (Київ.)

Невідомо, скільки часу нам потрібно їхати. Ми мчимо зі швидкістю 150 км/год. Відстань до Києва — 477 км. Як дізнатися, скільки часу триватиме наша подорож? (477/150 = 3,18)

Запишіть самостійно у зошит, скільки годин ми будемо їхати. Молодці! Ось ми і прибули до нашої зупинки у місті Києві.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Якщо ми покладемо свою руку на парту і подивимося на неї зверху, що ми побачимо? А коли ми дивимось на предмети далеко від себе, то якими вони нам здаються? Якщо ми малюємо великі або маленькі предмети на аркуші паперу, то ми їх зображуємо в таких розмірах, якими вони є насправді? Наприклад: автомобіль, мурашка?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

Учитель. Сьогодні на уроці ми довідаємося, що називають планом у природознавстві, навчимося креслити план найпростіших предметів, місцевості. Вивчимо умовні позначення, які використовують у плані.

V. Вивчення нового матеріалу

План предмета і масштаб

Учитель. До нас завітав ще один гість — Незнайко. Він також приніс цікаве завдання, яке дозволить нам продовжити подорож (додаток 3).

У кожного з вас на парті є коробки сірників, гумки. Покладіть їх на аркуш паперу і обведіть. На папері ми бачимо два прямокутники. Прямокутник, який утворився після того, як ми обмалювали сірникову коробку, буде називатися «план сірникової коробки», а інший — «план гумки». План — це точне креслення вигляду предметів зверху. Так само ми можемо накреслити плани й інших предметів, які покладемо на аркуш паперу. Але як накреслити план великого предмета, наприклад стола?



Якщо подивитися на стіл зверху, то поверхня стола також є прямокутником, який має довжину 120 см і ширину 80 см. Прямокутник такого розміру не поміститься на аркуші нашого паперу. Щоб зобразити його, треба зменшити розміри, наприклад у 40 разів. Тепер план стола у вигляді прямокутника буде завдовжки 3 см і завширшки 2 см.



А якщо потрібно зобразити план двох таких столів, які стоять один від одного на відстані 160 см? Тоді зменшувати у 40 разів треба не лише розміри стільниць столів, а й відстань між ними. На плані відстань між столами становитиме 4 см. Масштаб показує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри предметів і відстані між ними. Масштаб записують так: 1 см — 40 см. Це означає, що 1 см на плані відповідає 40 см реальних розмірів (довжини і ширини) столів і відстані між ними. На планах масштаб може бути різним. Наприклад: 1 см — 10 см, 1 см — 25 м, 1 см — 300 м. Запам’ятайте, масштаб вибираємо такий, щоб ми змогли розмістити його на відповідному аркуші.

Робота з учнями біля дошки

(Інші креслять у зошит). (Додаток 4).

Учитель. Почитайте масштаб: 1 см — 40 м; 1 см — 40 км. Що означають ці записи? (Що на папері ми зображуємо як 1 см, а насправді — це 40 м або 40 км, як у другому прикладі)



Молодці! Ви впоралися з цим завданням і зараз ми вирушаємо у наступне місто, у якому повинен побувати кожен українець. До міста з неймовірною культурою та архітектурою, у якому завжди відчувається запах кави та шоколаду. Як Ви гадаєте, куди ми поїдемо? Правильно.



До Львова. Їхати будемо танцюючи. Давайте обчислимо, скільки годин будемо їхати і чи зможемо ми стільки танцювати? Відстань від Києва до Львова — 541 км. Порахуйте самостійно у зошиті, скільки часу нам потрібно. Швидкість потяга — аж 160 км/год. (3 год 38 хв.)

Фізкультхвилинка

Хмарка сонечко закрила,

Слізки дрібнії зронила.

Ми ті слізки позбираєм,

У травичці пошукаєм.

Пострибаєм, як зайчата,

Політаєм, як пташата,

Потанцюємо ще трішки,

Розімнемо руки, ніжки.

Всі веселі, от чудово!

За роботу сіли знову!

План місцевості

Учитель. На станції у Львові нас вже чекає Білосніжка. Вона прийшла не сама, а з цікавими завданнями «План місцевості». (Усі малюнки та плани можна використовувати відповідно до підручника, за яким працює клас).



А як ви вважаєте, що таке план місцевості?

(Відповіді учнів).

План місцевості — це креслення вигляду зверху невеликої ділянки земної поверхні. На плані місцевості предмети зображують за допомогою умовних позначень. Кожен предмет має своє позначення. Щоб накреслити план місцевості,

вимірюють відстані між предметами і зменшують їх. Для запису використовують масштаб, який показує, у скільки разів зменшено справжні розміри. Масштаб на плані позначають внизу аркуша.

Практична робота (додаток 5)





Учитель. Погляньте на зображення. Розглянемо умовні позначення до плану місцевості. Мішаний ліс зображено як 2—3 дерева, одна частина дерева зафарбована, інша — ні. Стежку позначають пунктиром. Луки позначають як вертикальні лінії. Міст зображено як перекладинку. Плодовий сад — кружечками. Будівля — як кубик чи прямокутник. Залізниця — чорна крива лінія. Ґрунтова дорога — лінія коричневого кольору. Шосе позначають по діагоналі синьою лінією. Озеро має вигляд овалу довільної форми, зафарбованого блакитним кольором. Річку позначають як хвилясту лінію, яка розходиться. Поле, город зображено коричневим кольором, ніби ґрунт. Ми ознайомилися з умовними позначеннями. А зараз давайте розглянемо, як зображають місцевість на плані, будемо порівнювати малюнок місцевості і план до нього.

— Що зображено на малюнку?

— А як це зображено на плані?

На місцевості зліва чи справа наносять стрілку, що показує напрями на Південь і на Північ. Якщо на плані таких позначень немає, це означає, що Північ знаходиться вгорі, Південь — унизу, Схід — справа, Захід — зліва. Масштабом користуються не тільки для креслення плану. Знаючи масштаб і маючи перед собою план, можна визначити відстані між окремими предметами. Наприклад, відстань між предметами на плані дорівнює 5 см. На масштабі плану написано: 1 см — 300 м. Отже, справжня відстань між предметами буде: 300 м · 5 = 1500 м. Планом місцевості користуються люди різних

професій: будівельники, агрономи, військові. Геологи з їх допомогою відшукують поклади корисних копалин; агрономи — правильно розміщують посіви різних культурних рослин.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з підручником

Учитель. Погляньте, хто заховався біля вікна? Це ж Буратіно. Але він не хоче їхати з нами, поки не виконаємо його умови. Їдемо до наступного міста, що розташоване у передгір’ї Карпат — Ужгород. А їхати 267 км зі швидкістю 190 км/год. Скільки часу витратимо? (1 год 40 хв.)

Молодці! А ось і завдання від Буратіно — треба з’ясувати, що таке план предмета та масштаб. Хто бажає зачитати про це з підручника?

— Що таке план предмета?

— На що вказує масштаб?

— Як записують масштаб?

Робота в зошиті

Учитель. А тепер відкрийте свої зошити і намалюйте умовні позначення до плану місцевості.

VII. Підсумок уроку

Бесіда

— Що цікавого дізналися?

— Чим план місцевості відрізняється від малюнка?

— Чому більшість предметів на плані місцевості зображено за допомогою умовних позначень?

VIII. Домашнє завдання

Сподіваюся, наша подорож вам сподобалась. Ви дізналися багато нового. Бажаю вам подорожувати країнами світу, пізнавати нові міста, цікаві факти.

Автор: Андрій ОЛІЙНИК, учитель початкових класів, СЗОШ № 35, м. Кам’янське