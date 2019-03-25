Пташине царство. Брейн-ринг із природознавства. 3—4-ті класи

Протягом року діти вчаться, здобувають нові знання та навички, відкривають чимало нової інформації. З кожної теми з будь-якого предмета учні відтворюють усе, що вивчили, в контрольних та самостійних роботах. І це звичайний перебіг освітнього процесу. А як щодо турніру між класами? Учні не лише вдосконалять навички командної роботи, а й дізнаються щось нове та цікаве.

Брейн-ринг — чудова нагода як весело і пізнавально провести час, так і показати на вищому рівні знання з теми «Птахи». Для підготовки до цього виду уроку достатньо лиш роздрукувати завдання для кожної команди, залучити батьків чи колег як членів журі та домовитися з іншим класом про час та місце проведення турніру.

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з птахами нашої місцевості; розвивати інтерес до читання пізнавальної літератури; закріплювати поняття «перелітні птахи» і «птахи, що зимують»; розвивати логічне мислення, допитливість; виховувати дбайливе ставлення до птахів, бажання допомагати їм.



Обладнання: малюнки із зображенням птахів, аудіозаписи, картки із завданнями, два набори пазлів «Птахи».

Перебіг заходу

І. Організаційний момент

(Учитель перевіряє з учнями наявність усього необхідного обладнання: картки, ручки, чернетки).

ІІ. Повідомлення теми та мети

Учитель. Усе, що оточує нас — це природа. Природа дає все необхідне для життя людей, тварин, рослин. Вона потребує постійної уваги, турботи. Ми маємо берегти навколишній світ, охороняти його багатство. Сьогодні ми проведемо гру. Змагатимуться дві команди — «Усезнайки» і «Пізнайки». Як у кожній грі, у нас є журі, яке стежитиме за її перебігом і наприкінці визначить переможця (бланк для журі у додатку 1).

Брейн-ринг «Пташине царство»

Учитель. Дивний світ пташиний! Без нього ми не уявляємо свого життя. Птаство чарує гарним співом, стрімким польотом, незвичайним забарвленням, приносить велику користь нашим садкам, паркам, лісам. Птахи — це дуже різноманітний світ живих істот.



Колись на землі зовсім не було птахів. Жили лише змії та ящури. Один із давніх ящурів був пращуром птаха. Луска його поступово перетворилася на пір’я, передні лапи — на крила. І перший птах піднявся в повітря. Трапилося це 150 млн років тому. Цікаво, а скільки пір’їнок мають птахи зараз? Відомо, наприклад, що у горобця 2 550 пір’їнок, у синички — 3 011, у качки — 491 600. Що вам відомо про пташок?

ІІІ. Систематизація та узагальнення знань учнів

Привітання команд

Команда «Усезнайки»

Ми всезнайки.

Ми читайки.

Носа вам утремо

І приза заберемо.



Команда «Пізнайки»

Ми пізнайки-молодці,

Залюбки навчаємось.

Перемогу в боротьбі

Здобути бажаємо.

Розминка «Загадки»

(Хто перший підніме руку, той відповідає. Кожна правильна відповідь — 1 бал).

••

Маленький, сіренький

По дворах стрибає,

крихти збирає (горобець).

••

Уночі гуляє,

А вдень спочиває.

Має круглі очі,

Бачить серед ночі (сова).

••

Чорнопикий, довгодзьобий,

Він за плугом гордо ходить.

Сторож вірний, друг полів,

Перший вісник теплих днів (грак).

••

Які ноги заввишки,

Такий ніс завдовжки.

Хату на хаті має,

Жабам рахунок знає (лелека).

••

Перший я приніс весну,

Розбудив усіх від сну.

Заспіваю під вікном,

Люди звуть мене… (шпаком).

••

Вся я, ніби сажа чорна,

І зовуть мене… (ворона).

••

У блакитних кожушках,

У рожевих сорочках.

У нас зимують у садках,

Гуляють, наче гості (снігурі).

(Команди відповідають по черзі. Команда, яка не знає відповіді, говорить «Пас» і відповідає інша команда. Якщо ніхто не дає правильної відповіді, перейти до наступного запитання. Кожна правильна відповідь — 1 бал).

• Яка істотна ознака птахів? (тіло вкрите пір’ям).

• Якого птаха називають лісовим лікарем? (дятел).

• Пташенята якого птаха не знають своєї матері? (зозуля).

• Які птахи весною прилітають першими? (граки).

• Які птахи прилітають до нас із настанням зими? (снігур, омелюх).

• Чому сови полюють уночі? (вони дуже добре бачать у темряві).

• До якої книги занесені рідкісні птахи? (Червона книга).

• Що страшніше птахам узимку — голод чи холод? (голод).

• Який птах усе своє життя перебуває поблизу людської оселі як влітку, так і взимку? (горобець).

• Які птахи не вміють літати? (страус, пінгвін).

• Найбільший птах України? (дрофа).

• Найменший птах України? (корольок).

• Найбільший птах у світі? (страус, 170 кг).

• Найменша у світі пташка? (колібрі, дзюб слугує соломинкою).

• Найшвидший птах у світі? (сокіл, 180 км/год).

• Найвищий птах в Україні? (сірий журавель, 1 м 20 см).

• Птахи з ніжно-рожевим пір’ям? (фламінго).

• Як називається наука про птахів? (орнітологія).

• Як називається наука про тварин? (зоологія).

• Чому качки, гуси не тонуть? (пір’я жирне і не намокає).

• У якого осілого птаха такий міцний хвіст, що він ним підтримує тіло на дереві? (дятел).

• Який птах вигодовує малят навіть узимку? (шишкар. Пташенята народжуються голими, але холоду не бояться, тому що мати не полишає гнізда і гріє їх увесь час).

• Який птах будує собі гніздо за допомогою слини? (ремез, гніздо «рукавичка»).

• Чому фламінго рожеві? (їдять багато водоростей з природним яскравим барвником).

• Яких птахів людина використовує на полюванні? (орлів-беркутів).

Конкурс «Цікавинка»

Домашнє завдання для капітанів: підготувати цікавинку про одну пташку (журі оцінює підготовлену інформацію за шкалою від 1 до 10).

Конкурс прислів’їв «Народ скаже, як зав’яже»

Завдання: відновити прислів’я, приказку, прикмету, у яких переплутані слова (додаток 2). (На виконання завдання відведено 2 хвилини, після чого картки віддають журі. Кожне правильно розшифроване прислів’я оцінити в 1 бал).

Команда 1

• Серце, маленький, а, має, горобець (горобець маленький, а серце має).

• Там, родиться, де, водиться, щастя, лелека (де лелека водиться, там щастя родиться).

• І, коли, соловейко, їжі, не співає, немає (і соловейко не співає, коли їжі немає).

• Мало, і, розказує, та, сорока, толку (і сорока розказує, та толку мало).

Команда 2

• І, багатий, восени, горобець (восени і горобець багатий).

• Що, хвалилася, запалить, синиця, море (хвалилася синиця, що море запалить).

• Закінчує, а, день, соловей, починає, ластівка (Ластівка день починає, а соловей закінчує).

• Вулиці, й, закує, ще, нашій, на, зозуля (ще й на нашій вулиці зозуля закує).

Ребуси

(За командою «Почали» кожна команда розгадує ребуси. Капітан команди, яка розгадала усі завдання, має встати на знак завершення. Та команда, що впоралась першою, і відповідає першою. Якщо хоча б один ребус неправильно розгаданий, можна запропонувати відповісти іншій команді. Усе завдання оцінюється в 1 бал. Додаток 2).

Відповідь:

СЗЖ (стриж). 40А (сорока). СЖЖЖ (стриж). (ворона).

Гра «Хто більше»

(Кожній команді слід написати якнайбільше назв птахів за 2 хвилини. По завершенні представник команди зачитує готовий список. Кожного правильно названого птаха слід оцінити в 1 бал. Додаток 3).

Команда 1 — перелітні птахи.

Команда 2 — птахи, які зимують.



Відповідь:

Перелітні Птахи, що зимують Ластівки.

Шпаки.

Зозулі.

Солов’ї.

Лелеки.

Журавлі.

Лебеді.

Чаплі.

Дикі гуси.

Дикі качки.

Перепілки.

Дрозди.

Стрижі.

Чайки.

Жайворонки. Горобці.

Ворони.

Сороки.

Синиці.

Дятли.

Галки.

Снігурі.

Омелюхи.

Сойки.

Чечітки.

Сизі голуби.

Малинівки.

Сичі.

Сови.

Шишкарі

Кросворд «Птахи»

(На розв’язання кросворда дається 2 хвилини. По завершенні часу картки віддаються членам журі для перевірки та оцінювання. Кожне правильно відгадане слово — 1 бал. Додаток 4).

Які ноги, такий ніс.

По болоту ходить скрізь.

Хату на хаті має,

Жабам рахунок знає (чапля). Вірно людям я служу,

Їм дерева стережу,

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним здобуваю (дятел). Що воно за дивна птиця,

Світла денного боїться.

Дзьоб крючком, великі очі,

І не спиться їй щоночі.

«Ху-ху-ху!» — кричить вона.

Відгадали, хто? (сова). Пошив рудий кожух

На зиму… (омелюх). Жовтогруді щебетушки

Купили чорні капелюшки,

А ще мають білі щічки,

Називають їх… (синички).

Вправа «Чому так говорять?»

Учитель. Спостерігаючи за поведінкою птахів, люди склали влучні вислови, що характеризують поведінку людей. До кожного вислову з лівого стовпчика доберіть пояснення із правого стовпчика (додаток 3 ).

(На виконання завдання відводиться 1 хвилина. По завершенні часу картки передаються членам журі. Кожне правильно дібране пояснення — 1 бал).



Народні прикмети про птахів

Учитель. Птахи — чудові синоптики. На основі їхньої поведінки люди склали народні прикмети, якими ми користуємось і сьогодні.

• Горобці дружно збирають пух і пір’я біля курників, утепляють свої укриття — за декілька днів будуть люті морози.

• Синиця зранку починає пищати — чекай морозу.

• Ворона каркає уранці на верхівці дерева — до завірюхи.

• Якщо ворони сідають на сніг або на дерева головою в різні боки — буде безвітряний день.

Конкурс «Хто як голос подає?»

(На виконання завдання відводиться 1 хвилина. По завершенні часу картки передати членам журі. Кожне правильно дібране пояснення — 1 бал. Додаток 4).

Слухання аудіозапису голосів птахів

Конкурс «Пантоміма»

(Учні по черзі — по одному з кожної команди —показують пантоміми на тему «Птахи»: горобець; сова; лелека; пава; дятел; пінгвін. Кожну пантоміму журі оцінює від 1 до 10 балів відповідно до креативності та правильності виконання).

Конкурс «Склади пазли»

(Команди отримують по два набори пазлів: малюнки птахів. Хто швидше їх складе? Команда, яка складе малюнок першою, отримує 1 бал).

Гра «Так чи ні»

(Учням читають питання, на які треба відповісти «так» чи «ні». Кожна команда відповідає по черзі. За кожну правильну відповідь — 1 бал).

Горобець — це перелітний птах (ні).

Сорока — це птах, що зимує (так).

Перелітними називають птахів, які на зиму не відлітають у теплі краї (ні).

Птахами, що зимуть, називають тих, які на зиму не відлітають у теплі краї (так).

Тіло вкрито пір’ям — це істотна ознака комах (ні).

Тварини мають усі ознаки живих організмів (так).

Найчисленніша група тварин — це птахи (ні).

Червона книга — це книга червоного кольору (ні).

ІІІ. Підсумок заняття

Цікавинки про птахів

Ластівка за рік з’їдає понад 2 000 кг комах. Лебідь живе 25 років, дрізд — 20 років, сокіл — 162 роки. Синиця з’їдає за добу стільки комах, скільки важить сама. Найдовший язик у дятла — 14 см, найдовший дзьоб серед птахів українських лісів має лелека — 19 см. Пара синиць за сезон оберігає від комах 40 плодових дерев. Найменший птах у світі — колібрі, а найменша пташка України — корольок.

(Учитель розповідає цікавинки, а члени журі підсумовують бали. Оголошують команду переможця. Нагородження учнів за участь у турнірі).

Учитель. Ви сьогодні гарно попрацювали на уроці. Що ми можемо на прощання пообіцяти птахам? Ніколи не зробимо шкоди

Ми пташці у ріднім краї.

Нехай звеселяють природу —

Співають для нас у гаї. Ми друзі і вірні, і щирі,

Бо ми бережем повсякчас

Пташок, що літають у вирій,

І тих, що зимують у нас.

Бережімо птахів, як і все живе на Землі.

Підбиття підсумків, нагородження команд

Використані джерела

Цікаві факти про птахів. URL: http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-ptaxiv/ (дата звернення: 25.03.2019).

2. 26 цікавих фактів про птахів. URL: http://cikavosti.com/26-cikavih-faktiv-pro-ptahiv/ (дата звернення: 25.03.2019).

3. Прислів’я та приказки про птахів для дітей. URL: http://mykniga.com.ua/poradi/prislivya-ta-prikazki-pro-ptaxiv-dlyaditej.html (дата звернення: 25.03.2019).

4. Загадки про птахів. URL: http://nebo.at.ua/publ/pro_ditej/zagadki/zagadki_pro_ptashok/52-1-0-590 (дата звернення: 25.03.2019).

5. Прикмети про птахів. URL: https://dovidka.biz.ua/prikmeti-pro-ptahiv/ (дата звернення: 25.03.2019).

6. Урок з природознавства. Птахи. URL: https://naurok.com.ua/urok-z-prirodoznavstva-na-temu-ptahi-23112.html (дата звернення: 25.03.2019).

Автор: Тетяна ПАВЛЕНКО, учитель початкових класів Черкаської приватної загальноосвітньої школи І—ІІІ ст. № 770, Черкаська обл.