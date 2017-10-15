SOFT SKILLS ДЛЯ КЕРІВНИКА. КРАСИВА ОБГОРТКА ЧИ ПОТРЕБА?

Якщо говорять про керування проектами, зокрема про успішність у менеджменті, часто згадують протилежні, але «взаємопроникні» терміни — soft і hard skills. Бізнесмени й журналісти, сперечаючись на цю тему, стверджують, що

soft skills — це красива, «правильна» обгортка для hard skills. Але справа зовсім не в «м’якості» чи «твердості» цих термінів. Тоді в чому ж?

ЩО ТАКЕ HARD І SOFT SKILLS?

Hard skills (англ. «жорсткі» навички) — професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти. Для навчання hard skills потрібно засвоїти знання та інструкції з використання цих навичок, а якість навчання можна перевірити за допомогою іспиту. Наприклад: набирання тексту на комп’ютері, водіння автомобіля, читання, використання комп’ютерних програм тощо.

Soft skills (англ. «м’які» навички) — універсальні компетенції, які не піддаються кількісному вимірюванню. Іноді їх називають особистими якостями, тому що вони залежать від характеру людини і формуються особистим досвідом.

Наприклад — такі соціальні, інтелектуальні та вольові компетенції, як комунікабельність, уміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість.

З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни hard і soft skills беруть початок у військовій справі. 1959 року армія США почала розробляти науково

обґрунтований підхід до підготовки військовослужбовців. У ході роботи дослідники виявили важливість для військовослужбовців не тільки професійних навичок (hard skills), а й універсальних компетенцій (soft skills), яких не можна набути планомірним навчанням. Отже, hard skills є навичками роботи переважно з машинами, а soft skills — навичками роботи з людьми й паперами. Після того, як терміни прижилися у військовій науці та психології, вони перейшли у вільне вживання у сфері бізнесу. У наш час на співбесіді, заповнюючи анкету, можна побачити замість розділів «професійні навички» та «особисті якості» — hard skills і soft skills.

SOFT SKILLS В ОСВІТІ

Soft skills — це безліч варіантів поведінки, які допомагають людям у роботі, а також успішно соціалізуватися — взаємодіяти з іншими людьми, навіть якщо ця взаємодія відбувається не особисто, а через інтернет, по телефон або листуванням. Також soft skills часто називають навичками роботи з людьми, або міжособистісними навичками. На противагу hard skills, до яких належать технічні навички та вміння виконувати певні функціональні завдання, soft skills застосовуються в будь-якій індустрії, будь-якій професії, будь-якому виді діяльності та будь-якій взаємодії між людьми. Часто кажуть, що hard skills допоможуть вам взяти інтерв’ю, а от soft skills — отримати й зберегти роботу або навіть створити власну компанію.

З двох фізикiв-ядерників успiшнішим стане той, хто розвиватиме свої соцiальнi компетенцiї. Soft skills — це компетенцiїії майбутнього.

Серйозні компанії дуже цінують співробітників, які вміють правильно формулювати свої думки, коректно і з повагою спілкуватися з іншими, слухати інших, розуміти та приймати інші погляди, реагувати на різні ситуації так, щоб не образити почуття інших людей. Усе це з великою ймовірністю гарантує, що такі люди зможуть добре працювати в команді. Успішні керівники такі навички співробітників вважають дуже цінною властивістю, тому що ці співробітники мають вміти пояснити особливості своєї роботи так, аби було зрозуміло будь-кому. Дуже важливо, щоб співробітники технічної сфери могли розуміти й поважати роботу «нетехнічних» колег.

Працівники, які володіють такими навичками, можуть не тільки домагатись кращих результатів, а й допомогти створити комфортну робочу атмосферу. Хоча чимало людей володіють цими здібностями й навіть інтуїтивно їх застосовують, ще більше людей змушені тренуватися, щоб розвинути ці навички. Встановлено, що від природи людині даються деякі навички, але не більше 15% від 100% потенціалу, який можна розвинути, регулярно практикуючись.

ЯК РОЗВИНУТИ SOFT SKILLS

Відвідувати тренінги, семінари

Працювати з особистим тренером, психологом

Читати книжки й статті з лідерства

Систематично рефлексувати та працювати над собою

Запитувати в друзів і близьких, колег (думці яких ви довіряєте), які навички soft skills вам варто розвивати й навіщо

Спостерігати за людьми з розвиненими soft skills, наслідувати їх

СПІВРОБІТНИК ІЗ СИЛЬНИМИ НАВИЧКАМИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ВМІЄ:

чітко сформулювати свої потреби, свої очікування від команди та оточення;

уважно вислухати, як формулюють свої потреби й очікування інші;

веде переговори так, аби в кожного учасника залишилося відчуття, що він почутий і зрозумілий, і все це — професійно та з повагою, навіть якщо учасники не отримують того, про що заявили;

розуміє, коли можна взяти на себе лідерську роль, а коли варто дати дорогу іншим;

розуміє, коли говорити, коли слухати, а коли запропонувати компроміс або консенсус.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ НЕОБХІДНІ SOFT SKILLS У ВАШІЙ РОБОТІ?

Дайте відповіді на декілька запитань:

Наскільки важливо для мого кар’єрного просування те, як я взаємодію з іншими? Чи є в колективі працівники на схожій посаді, які рухаються по кар’єрних сходах швидше? Чи впливає мій темперамент на моє кар’єрне просування?

ЯКІ УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ?

(На основі дослідження професійної мережі LinkedIn)

Комунікабельність

Організованість

Вміння працювати в команді

Пунктуальність

Критичне мислення

Креативність

Гнучкість

Дружність

Лідерські якості

Уміння вирішувати складні завдання

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Матеріал підготувала Жанна СТАШКО