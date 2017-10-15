SOFT SKILLS ДЛЯ КЕРІВНИКА. КРАСИВА ОБГОРТКА ЧИ ПОТРЕБА?

Якщо говорять про керування проектами, зокрема про успішність у менеджменті, часто згадують протилежні, але «взаємопроникні» терміни — soft і hard skills. Бізнесмени й журналісти, сперечаючись на цю тему, стверджують, що
soft skills — це красива, «правильна» обгортка для hard skills. Але справа зовсім не в «м’якості» чи «твердості» цих термінів. Тоді в чому ж?
ЩО ТАКЕ HARD І SOFT SKILLS?
Hard skills (англ. «жорсткі» навички) — професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти. Для навчання hard skills потрібно засвоїти знання та інструкції з використання цих навичок, а якість навчання можна перевірити за допомогою іспиту. Наприклад: набирання тексту на комп’ютері, водіння автомобіля, читання, використання комп’ютерних програм тощо.
Soft skills (англ. «м’які» навички) — універсальні компетенції, які не піддаються кількісному вимірюванню. Іноді їх називають особистими якостями, тому що вони залежать від характеру людини і формуються особистим досвідом.
Наприклад — такі соціальні, інтелектуальні та вольові компетенції, як комунікабельність, уміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість.
З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни hard і soft skills беруть початок у військовій справі. 1959 року армія США почала розробляти науково
обґрунтований підхід до підготовки військовослужбовців. У ході роботи дослідники виявили важливість для військовослужбовців не тільки професійних навичок (hard skills), а й універсальних компетенцій (soft skills), яких не можна набути планомірним навчанням. Отже, hard skills є навичками роботи переважно з машинами, а soft skills — навичками роботи з людьми й паперами. Після того, як терміни прижилися у військовій науці та психології, вони перейшли у вільне вживання у сфері бізнесу. У наш час на співбесіді, заповнюючи анкету, можна побачити замість розділів «професійні навички» та «особисті якості» — hard skills і soft skills.
SOFT SKILLS В ОСВІТІ
Soft skills — це безліч варіантів поведінки, які допомагають людям у роботі, а також успішно соціалізуватися — взаємодіяти з іншими людьми, навіть якщо ця взаємодія відбувається не особисто, а через інтернет, по телефон або листуванням. Також soft skills часто називають навичками роботи з людьми, або міжособистісними навичками. На противагу hard skills, до яких належать технічні навички та вміння виконувати певні функціональні завдання, soft skills застосовуються в будь-якій індустрії, будь-якій професії, будь-якому виді діяльності та будь-якій взаємодії між людьми. Часто кажуть, що hard skills допоможуть вам взяти інтерв’ю, а от soft skills — отримати й зберегти роботу або навіть створити власну компанію.
З двох фізикiв-ядерників успiшнішим стане той, хто розвиватиме свої соцiальнi компетенцiї. Soft skills — це компетенцiїії майбутнього.
Серйозні компанії дуже цінують співробітників, які вміють правильно формулювати свої думки, коректно і з повагою спілкуватися з іншими, слухати інших, розуміти та приймати інші погляди, реагувати на різні ситуації так, щоб не образити почуття інших людей. Усе це з великою ймовірністю гарантує, що такі люди зможуть добре працювати в команді. Успішні керівники такі навички співробітників вважають дуже цінною властивістю, тому що ці співробітники мають вміти пояснити особливості своєї роботи так, аби було зрозуміло будь-кому. Дуже важливо, щоб співробітники технічної сфери могли розуміти й поважати роботу «нетехнічних» колег.
Працівники, які володіють такими навичками, можуть не тільки домагатись кращих результатів, а й допомогти створити комфортну робочу атмосферу. Хоча чимало людей володіють цими здібностями й навіть інтуїтивно їх застосовують, ще більше людей змушені тренуватися, щоб розвинути ці навички. Встановлено, що від природи людині даються деякі навички, але не більше 15% від 100% потенціалу, який можна розвинути, регулярно практикуючись.
ЯК РОЗВИНУТИ SOFT SKILLS
- Відвідувати тренінги, семінари
- Працювати з особистим тренером, психологом
- Читати книжки й статті з лідерства
- Систематично рефлексувати та працювати над собою
- Запитувати в друзів і близьких, колег (думці яких ви довіряєте), які навички soft skills вам варто розвивати й навіщо
- Спостерігати за людьми з розвиненими soft skills, наслідувати їх
СПІВРОБІТНИК ІЗ СИЛЬНИМИ НАВИЧКАМИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ВМІЄ:
- чітко сформулювати свої потреби, свої очікування від команди та оточення;
- уважно вислухати, як формулюють свої потреби й очікування інші;
- веде переговори так, аби в кожного учасника залишилося відчуття, що він почутий і зрозумілий, і все це — професійно та з повагою, навіть якщо учасники не отримують того, про що заявили;
- розуміє, коли можна взяти на себе лідерську роль, а коли варто дати дорогу іншим;
- розуміє, коли говорити, коли слухати, а коли запропонувати компроміс або консенсус.
ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЧИ НЕОБХІДНІ SOFT SKILLS У ВАШІЙ РОБОТІ?
Дайте відповіді на декілька запитань:
- Наскільки важливо для мого кар’єрного просування те, як я взаємодію з іншими?
- Чи є в колективі працівники на схожій посаді, які рухаються по кар’єрних сходах швидше?
- Чи впливає мій темперамент на моє кар’єрне просування?
ЯКІ УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ?
(На основі дослідження професійної мережі LinkedIn)
- Комунікабельність
- Організованість
- Вміння працювати в команді
- Пунктуальність
- Критичне мислення
- Креативність
- Гнучкість
- Дружність
- Лідерські якості
- Уміння вирішувати складні завдання
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