Конкурс “Біла ворона, яка змогла!”

Результати конкурсу

Номінація "Кріейтор"

Яворська Катерина

З роботою:  

“Як зацікавити сучасних учнів працювати у зошиті?”

Номінація "Інноватор"

Чмеленко Віта та Батура Юлія

з роботою:

Фасилітаційна сесія ” Рідне місто без сміття – це можливо?”

Вибір "Шкільного світу"

Гуцул Тетяна

з роботою:

«Інфузорії, SOS!», або Лейтенант Клітик виходить на зв’язок

Номінація "Фотоконкурс"

Школяр Галина

із залайканим фото у

563 вподобайки

Номінація "Натхненник"

Яременко Наталія

з роботою:

“STEAM-орієнтований заклад позашкільної освіти науково-технічного профілю. Простір навчання через дію”

Номінація "Стартапер"

Пашковська Наталя

з роботою:

Відкритий виховний простір як ресурс інноваційної системи шкільної освіти

Номінація "Стейкхолдер"

Ярова Анастасія

з роботою:

Бренд школи «Шлях до серця»

Вибір "EdCamp Ukraine"

Гутнєва Світлана

з роботою:

Пісня “Едкемпери, вперед!”

ТОП роботи

  1. Кравчук Тетяна

  2. Яненко Тетяна та Підлісна Ірина Миколаївна

  3. Орищак Олена та Семененко Ольга

  4. Санковська Ірина

  5. Пашковська Наталя

  6. Корнієнко Ліана

  7. Вдова Наталія

  8. Дуняшенко Наталія

  9. Капшитер Тетяна та Рудас Тетяна Петрівна

  10. Москаленко Олена

  11. Єрмоленко Надія Іванівна

  12. Мартиник Тетяна

  13. Сулейманова Тетяна

  14. Яременко Наталія

  15. Чайківська Олеся

  16. Зелінська Марина

  17. Дроб’язко Сергій

  18. Літвінова Тетяна

  19. Гурська Ольга та Самсоненко Ірина 

ПРО КОНКУРС

“Біла ворона, яка змогла!”

Новини конкурсу

Натискайте на іконку та слідкуйте за конкурсом у Facebook. Конкурс світлин з EdCamp’ів, новини та оголошення — все побачите саме там! 

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Інші проєкти

ВГ “Шкільний світ” та ГО “EdCamp Ukraine”

ГАЗЕТА "СУЧАСНА ШКОЛИ УКРАЇНИ"

З січня 2019 року у спільноти відповідального вчительства з’явився рупор — власний журнал у партнерстві з ВГ “Шкільний світ”. Замовляйте якісні матеріали від нас та ГО “EdCampUkraine”.

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Зростаймо разом з EdCamp’ом

Опрацьовуючи це особливе видання, Ви дізнаєтеся про сучасні методи підвищення кваліфікації шкільного вчительства: від ціннісних основ і пояс­нення, чому EdCamp працює, – до покрокового плану організації такої по­дії, із відгуками й порадами від педагогів, які вже мають досвід проведення (не)конференцій.

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