Конкурс “Біла ворона, яка змогла!”

Опрацьовуючи це особливе видання, Ви дізнаєтеся про сучасні методи підвищення кваліфікації шкільного вчительства: від ціннісних основ і пояс­нення, чому EdCamp працює, – до покрокового плану організації такої по­дії, із відгуками й порадами від педагогів, які вже мають досвід проведення (не)конференцій.