Конкурс “Біла ворона, яка змогла!”

Результати конкурсу
Номінація "Кріейтор"
Яворська Катерина
З роботою:
“Як зацікавити сучасних учнів працювати у зошиті?”
Номінація "Інноватор"
Чмеленко Віта та Батура Юлія
з роботою:
Фасилітаційна сесія ” Рідне місто без сміття – це можливо?”
Вибір "Шкільного світу"
Гуцул Тетяна
з роботою:
«Інфузорії, SOS!», або Лейтенант Клітик виходить на зв’язок
Номінація "Фотоконкурс"
Школяр Галина
із залайканим фото у
563 вподобайки
Номінація "Натхненник"
Яременко Наталія
з роботою:
“STEAM-орієнтований заклад позашкільної освіти науково-технічного профілю. Простір навчання через дію”
Номінація "Стартапер"
Пашковська Наталя
з роботою:
Відкритий виховний простір як ресурс інноваційної системи шкільної освіти
Номінація "Стейкхолдер"
Ярова Анастасія
з роботою:
Бренд школи «Шлях до серця»
Вибір "EdCamp Ukraine"
Гутнєва Світлана
з роботою:
Пісня “Едкемпери, вперед!”
ТОП роботи
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Яненко Тетяна та Підлісна Ірина Миколаївна
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Орищак Олена та Семененко Ольга
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Санковська Ірина
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Пашковська Наталя
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Корнієнко Ліана
-
Вдова Наталія
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Дуняшенко Наталія
-
Капшитер Тетяна та Рудас Тетяна Петрівна
-
Москаленко Олена
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Єрмоленко Надія Іванівна
-
Мартиник Тетяна
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Сулейманова Тетяна
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Яременко Наталія
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Чайківська Олеся
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Зелінська Марина
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Дроб’язко Сергій
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Літвінова Тетяна
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Гурська Ольга та Самсоненко Ірина
ПРО КОНКУРС
“Біла ворона, яка змогла!”
Новини конкурсу
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Інші проєкти
ВГ “Шкільний світ” та ГО “EdCamp Ukraine”
ГАЗЕТА "СУЧАСНА ШКОЛИ УКРАЇНИ"
З січня 2019 року у спільноти відповідального вчительства з’явився рупор — власний журнал у партнерстві з ВГ “Шкільний світ”. Замовляйте якісні матеріали від нас та ГО “EdCampUkraine”.
Зростаймо разом з EdCamp’ом
Опрацьовуючи це особливе видання, Ви дізнаєтеся про сучасні методи підвищення кваліфікації шкільного вчительства: від ціннісних основ і пояснення, чому EdCamp працює, – до покрокового плану організації такої події, із відгуками й порадами від педагогів, які вже мають досвід проведення (не)конференцій.