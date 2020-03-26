Експерти розкажуть, як правильно надати першу домедичну допомогу

26-29 березня національний молодіжний освітній проєкт Safety Park проведе безкоштовний онлайн-курс з надання першої домедичної допомоги для всіх бажаючих. У якості тренерів виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією та досвідом роботи рятувальниками у ЄС та США.

Глядачі матимуть змогу дізнатися про особливості організації медичної безпеки в умовах карантину та сучасні міжнародні алгоритми дій у ситуаціях, пов‘язаних з ризиком для здоров‘я.

Зареєструватися на онлайн-курс можна за посиланням: https://bit.ly/33OQeY3.



“Кожній людині важливо знати, як надати першу домедичну допомогу. А зараз, під час пандемії коронавірусу та карантину, мати ці знання вкрай необхідно. Багато людей через паніку викликають швидку без необхідності, або неправильно діють до приїзду лікарів та дають некоректні дані під час виклику швидкої. Всі ці помилкові дії призводять до того, що збільшується кількість людей, до яких лікарі вчасно доїхати та врятувати життя не встигають. Щоб паніки та необміркованих дій було менше, а врятованих людських життів якомога більше, ми вирішили запустити цей онлайн-курс”, – розповідає Ольга Дробишева, координаторка проєкту.

Цим курсом організатори, громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд «Демократичний розвиток», запускають всеукраїнський освітній проєкт з безпеки – Safety Park.

Safety Park – це комплексний курс зі 100 тренінгів, який навчатиме українців найкращим світовим практикам та інструментам захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки: безпека дорожнього руху, психологічна безпека, інформаційна безпека, фізична безпека та протидія насиллю, хімічна безпека, пожежна безпека, BLS (Basic Life Support), екологічна безпека, безпека з електрикою, безпека здоров’я та харчування, економічна безпека, сексуальна безпека, поведінка у надзвичайних ситуаціях, радіаційна безпека та безпека для батьків і педагогів.

Незабаром Safety Park відкриє набір на безкоштовне навчання.

Генеральний партнер проєкту Safety Park – Grawe Ukraine, партнери – Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний» та «Шкільний світ».

Щоб не забути про онлайн-курс 26-29 березня з надання першої домедичної допомоги, приєднуйтесь до події у Facebook: https://bit.ly/3bp23H3.