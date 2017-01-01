БЕЗКОШТОВНИЙ ВЕБІНАР “ОСВІТНІЙ КВЕСТ” Або Як яблуневі не дають сумувати🍎

Ви ж пам`ятаєте, що видавництво “Шкільний світ” гуру квестів? Ох, скільки книг написали, скільки квестів провели… І нам так хочеться поділитися цими знаннями з вами, любі читачі!

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І так сильноми цього хочемо, що ніякий карантин не стане на заваді🤩 Ми впевнено рухаємося до знань та запрошуємо з собою! І тепер прислухайтесь…

Чуєте звук фанфар? Це ми оголошуємо…

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❗️БЕЗКОШТОВНИЙ ВЕБІНАР “ОСВІТНІЙ КВЕСТ: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ” ❗️

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ℹ️ З можливістю придбання сертифікату та отримання знижки на передплату!

От як багато ми підготували для вас⬆️⬆️⬆️

З нетерпінням чекаємо вас! Зустрічаємося:

📅 В понеділок, 23 березня

📅 о 17. 00

📌 Ось тут: https://www.youtube.com/channel/UC5gey4ce8LEC5JWqC1-MW7w