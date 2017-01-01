Турбота про першокласників. Профілактика емоційної дезадаптації

Під час навчання у школі кожен школяр мінімум тричі відчуває процес адаптації до нових умов навчання: перед вступом у перший клас і під час переходу в основну та старшу школу. У процесі адаптації і в першому, і в п’ятому, і в десятому класах певна кількість школярів стикається з низкою проблем, які вони не в змозі вирішити самостійно. У результаті підвищується ризик виникнення шкільної дезадаптації, раннє діагностування та профілактика якої залишається актуальною проблемою для будь-якого освітнього закладу.

Одним із видів шкільної дезадаптації як порушення емоційної рівноваги та відносин між дитиною і шкільним середовищем є емоційна дезадаптація. Це психічний стан, спричинений стійким тривалим напруженням, що проявляється в дисфункції механізмів саморегуляції, зниженні продуктивності пізнавальних процесів і загостренні комунікативних проблем. Емоційна дезадаптація найчастіше виявляється на початку шкільного навчання, оскільки саме емоційний компонент домінує на цьому віковому етапі.

Критеріями емоційної дезадаптації молодших школярів є стійкий стан емоційної напруженості (тривожність, страх) і порушення саморегуляції (підвищена рухлива активність, надмірна пасивність).



ФОРМИ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ:

• емоційна нестабільність (підвищена рухова активність, емоційна нестійкість, порушення уваги);

• тривожність (підвищена емоційна нестійкість, недостатня продуктивність у ситуаціях напруження);

• агресивність (ворожість, недовіра);

• відстороненість (самоусунення, депресія).

Метою програми є створення умов для успішної психологічної адаптації учнів до навчання, запобігання й усунення проблем емоційної дезадаптації.



Завдання:

• створити емоційний комфорт, почуття захищеності;

• знизити рівень імпульсивності, тривожності, агресивності; зменшити негативні емоційні прояви; стабілізувати емоційний стан;

• формувати емоційно-позитивне ставлення до себе й оточення, навчальної діяльності;

• зберігати й поліпшувати фізичне та психічне здоров’я;

• розвивати навички самоконтролю та саморегуляції;

• навчати методів зняття емоційного напруження;

• розвивати комунікативні навички й уміння;

• формувати дружні відносини.



Форма роботи: групова (12—15 осіб).



Цільова аудиторія: учні 1-го класу.



Обсяг: 10 занять.



Тривалість одного заняття: 35 хвилин.

ЗАНЯТТЯ «МІЙ ЧАРІВНИЙ СВІТ»

Мета: знайомитися з учнями; ознайомлювати школярів із правилами взаємодії під час занять; створювати емоційно позитивну атмосферу; формувати позитивну самооцінку; навчати розуміти власний внутрішній стан; виховувати почуття прекрасного; розвивати навички спілкування.



Обладнання: магнітна дошка, аркуші для малювання, кольорові олівці та фломастери, м’яка іграшка, магнітофон.

Перебіг заняття

Знайомство

Мета: знайомитись із учнями; формувати навички доброзичливості, дружніх відносин.

(Учні сідають або стають у коло. Психолог знайомиться з ними).

Психолог. Привітаймо одне одного особливо, ніби чуємо відлуння. Для цього вам треба по черзі називати своє ім’я і разом з іменем проплескувати його долоньками ось так: Ок-са-на. А потім ми разом його повторимо та проплескаємо в ритм долоньками.

(Лунає релаксаційна музика або твори Вольфґанґа Амадея Моцарта. Музика може лунати протягом усього заняття та на кожному із занять. Психолог обов’язково має говорити учням: «Ви особливі», «У школі вас люблять», «Ви можете все» тощо).

Мета: формувати навички правильного дихання, заспокоюватися.



(Психолог пропонує учням уявити свічку, що горить, і подмухати на неї (можна дмухати на сніжинку, кульбабу тощо).



Психолог. Зараз ми з вами виконаємо очисне дихання. Станьте прямо, ноги розставте. Повільно вдихніть через ніс. Відразу починайте видихати. Під час видиху потрібно щільно притиснути губи до зубів, щоб залишилася лише вузька щілина. Через цю щілину повільно випустіть повітря. Така вправа дає відпочити вашій дихальній системі. Також під час її виконання легені очищуються, із крові виводяться погані речовини. Ви можете робити таку або інші вправи, що ми виконуватимемо на заняттях, самостійно на перервах чи вдома, якщо відчуєте в цьому потребу.

Вправа «Куля енергії» (методика Макото Шічіди)

Мета: підвищити енергію учасників; розвивати увагу.

(Психолог пропонує школярам інтенсивно потерти долоні одна об одну. Учні широко розставляють руки, беруть у долоньки енергію з простору та починають «ліпити» її, наче снігову кульку. Психолог пояснює школярам, що вони збирають позитивну енергію із навколишнього середовища. Водночас учні уявляють, що це енергія добра, любові, радості, щастя, здоров’я. Готову кулю енергії «виливають» собі на голови. Потім можна ще раз зібрати позитивну енергію з простору, «зліпити» маленьку кульку та ніби випити її. Після завершення вправи учні сідають за парти).

Прийняття й обговорення правил

Мета: установлювати комфортні умови для спілкування в групі.

Психолог. На наших заняттях ми спробуємо навчитися бачити красу світу, в якому ми живемо, бути уважними одне до одного, цікаво та дружньо проводити разом час. Ми виконуватимемо цікаві завдання, гратимемо в різні ігри, навчатимемося за допомогою ігор, але спочатку поговоримо про важливі правила, які вам допомагатимуть бути успішними і в іграх, і в навчанні.

• Бути активним. Виконувати всі завдання і вправи.

• Бути уважним. Слухати мовчки, коли хтось говорить.

• Підносити руку, коли хочеш щось сказати.

• Говорити коротко та по черзі.

• Бути привітним, не засуджувати думки інших.

• Радіти успіхам своїм і своїх однокласників.

Інформування з теми заняття

Психолог. Наш світ дивовижний і різноманітний, і що може бути цікавіше, ніж день у день відкривати для себе його нові сторони. У цьому вам допоможе школа та вивчення цікавих предметів. Шлях пізнання світу починається з уміння бачити його красу, доброту людей, які вас оточують, самостійно нести у світ любов і добро. Цього можна навчитися, адже світ стає таким для нас, яким ми його собі уявляємо. У наших силах зробити власне ставлення до світу і людей позитивним, таким, що приноситиме нам щастя і радість.

Вправа «Чарівні окуляри»

Мета: розвивати вміння бачити прекрасне; формувати позитивне ставлення до школи, одне одного; підвищувати рівень самооцінки.



Матеріали: аркуші формату А4, кольорові олівці (фломастери).



Психолог. На світі є так багато прекрасного та по-справжньому цікавого. Є безліч хороших людей;

неповторних лісів, парків, річок, гарних тварин; красивих будинків, театрів, музеїв; чудових книжок, іграшок; красивих картин, пісень… Є ваша сім’я із найдорожчими людьми, друзі, родичі. Є сучасна школа та красивий клас, у якому ви навчаєтеся. А головне, у цьому світі є чудова людина — це кожен із вас. Інколи ми забуваємо дивитися і думати про те, що нам дає силу, приносить радість. Уявімо, що кожен одягає чарівні окуляри, крізь які можна бачити лише гарне навколо себе. Подивіться крізь них на клас, одне одного. Запам’ятайте, що ви побачили.

(Далі психолог пропонує учням намалювати те, що вони уявили, коли виконували вправу «Чарівні окуляри». Після завершення малювання школярі по черзі розповідають про те, що вони уявили та намалювали. Малюнки можна вивісити на дошці).

Вправа «Чудовий(ва) я»

Мета: спонукати учасників до розуміння власної унікальності та значущості.



Психолог. Заплющте очі. Уявіть дзеркало. Величезне дзеркало в рамі золотого кольору. Візьміть хустинку та витріть його якомога краще, так, щоб воно блищало та сяяло. Уявіть, що ви стоїте перед цим дзеркалом. Ви бачите себе? Роздивіться свої губи та колір очей. Подивіться, як ви виглядаєте, коли трохи похитуєте головою. Подивіться на свої плечі та руки. Далі — на волосся. Якого воно кольору? Причешіться.



Тепер уявіть, що ваше відображення усміхається і ласкаво дивиться на вас. Подивіться в усміхнені очі свого відображення. Нехай ваші очі блищать і сяють радістю, поки ви розглядаєте їх у дзеркалі (повторити прохання до учнів додати блиску очей). Намагайтеся розгледіти золоте світіння навколо своїх очей. Нехай вони виглядають абсолютно щасливими.



Тепер подивіться на своє обличчя в дзеркалі. Скажіть собі: «Моє обличчя усміхається. Я люблю усміхатися». Тепер подивіться на все своє тіло в дзеркалі та ніби збільшіть його. Ваші плечі нехай стануть зовсім рівними та прямими. Намагайтеся відчути, як це приємно — ось так гордо стояти й подобатися собі. Розглядайте себе з ніг до голови та повторюйте за мною: «Я люблю себе! Я люблю себе! Я люблю себе!» Вимовте ці слова з ентузіазмом і емоційно. Ви відчуваєте, як це приємно? Ви можете повторювати ці слова щоразу, коли захочете відчути себе щасливими та задоволеними. А тепер повернімося знову в наш клас. Потягніться, трохи напружте, а потім розслабте все тіло та розплющте очі.

Вправа «Чарівне слово»

Мета: розвивати вміння дякувати й висловлювати дружні почуття.



Психолог пояснює учням, що деякі слова прийнято називати «чарівними», одне з таких — слово «дякую». Він пропонує школярам подякувати подумки всім людям, які поруч із ними та роблять їхній світ прекрасним, подякувати чудовому світу навколо: природі, сонечку, повітрю, воді; подякувати нашій планеті.

Рефлексія

— Чим ми сьогодні займалися?

— Що нового ви дізналися? Як ви працювали сьогодні?

— Що вам сподобалося найбільше?

Прощання

Психолог. Ми з вами вивчаємо не лише предмети, а й навчаємося налагоджувати відносини з іншими людьми. Сподіваюся, заняття було корисним і цікавим. До нових зустрічей.

Використані джерела

Адаптація дітей у 1-х, 5-х, 10-х класах / упоряд. Т. Червонна. Київ: Шкільний світ, 2008. Коробко С. Робота психолога з молодшими школярами: метод. посіб. / С. Коробко, О. Коробко. Київ: Літера ЛТД, 2006. Крюкова С. Дивуюся, злюся, боюся, хвалюся і радію. Програми емоційного розвитку дітей / С. Крюкова, Н. Слободяник. Київ: Генеза, 2007. Лопатина А. 500 игр для детского сада, школы и семьи / А. Лопатина, М. Скребцова. Москва: Сфера, 2001.

Автор: Ольга СЄДОВА, практичний психолог спеціалізованої школи І—ІІІ ст. із поглибленим вивченням французької мови № 269, м. Київ