Чому Освітній дім “Шкільний світ” підходить для підвищення кваліфікації?

ФО-П Мосієнко Марина Володимирівна, є фізичною особою-підприємцем, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації згідно цих нормативних документів:
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.
абзац 3 ч. 2 ст. 59 VII розділу Закону України “Про освіту”)
Педагогічні та науково-педагогічні працівники … самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.
п. 7 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800
Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути … фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
п. 9 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 з урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019
Сертифікати Освітнього дому “Шкільний світ” містять:
- Інформація про суб’єкта, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації
- Опанована навчальна тема
- Опис досягнутих результатів навчання
- Обсяг академічних годин і кредитів ЄКТС
- ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію
- Дата видачі та обліковий запис документа
- Форма навчання
- Підпис та мокра печатка
Інформація про виданий сертифікат публікується в онлайн-реєстрі одразу після видачі.
Зверніть увагу! Це відповідає вимогам згідно чинного “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13).
Освітні програми
На сайті Освітнього дому “Шкільний світ” розміщено офіційні освітні програми підвищення кваліфікації до всіх навчальних тем згідно вимог (п. 10 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 з урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019).
Інформація про суб’єкт
- Фізична особа-підприємець Мосієнко Марина Володимирівна
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД № 551487, номер запису 2 067 000 0000 004427 від 02.06.2005р.
- Провадить освітню діяльність: квед економічної діяльності – 85.59: інші види освіти (академічне навчання, діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни), діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації, навчання мовам і навичкам спілкування, навчання комп’ютерній грамоті та ін.
- ІІ група єдиного податку, що дає змогу укладати угоди й здійснювати безготівкові розрахунки з фізичними особами та юридичними особами ( які на єдиному податку).