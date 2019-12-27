Чому Освітній дім “Шкільний світ” підходить для підвищення кваліфікації?

ФО-П Мосієнко Марина Володимирівна, є фізичною особою-підприємцем, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації згідно цих нормативних документів:

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. абзац 3 ч. 2 ст. 59 VII розділу Закону України “Про освіту”)

Педагогічні та науково-педагогічні працівники … самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. п. 7 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути … фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. п. 9 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 з урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019

Сертифікати Освітнього дому “Шкільний світ” містять:

Інформація про суб’єкта, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації

Опанована навчальна тема

Опис досягнутих результатів навчання

Обсяг академічних годин і кредитів ЄКТС

ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію

Дата видачі та обліковий запис документа

Форма навчання

Підпис та мокра печатка

Інформація про виданий сертифікат публікується в онлайн-реєстрі одразу після видачі.

Зверніть увагу! Це відповідає вимогам згідно чинного “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 (п. 13).

Освітні програми

На сайті Освітнього дому “Шкільний світ” розміщено офіційні освітні програми підвищення кваліфікації до всіх навчальних тем згідно вимог (п. 10 “Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21 серпня 2019 р. № 800 з урахуванням змін на підставі Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019).

Інформація про суб’єкт