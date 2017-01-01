Що в наших тарілках? Конкурсний урок у 8-му класі

В інформаційному суспільстві вчитель стрімко втрачає монополію на володіння знаннями, та й сама інформація миттєво cтає доступною кожному, хто користується мережею Інтернет. Натомість дедалі більшого значення набувають так звані «м’які» навички, які здобувають на тренінгах. Тренінгові та традиційні форми навчання мають істотні відмінності. Традиційне навчання здебільшого орієнтоване на правильну відповідь, а тренінг передусім вимагає запитань та пошуку. Як форма педагогічного впливу тренінг насамперед передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад рольових ігор) і забезпечує творчу взаємодію учасників між собою та з учителем.

Тема. Здорове харчування — запорука здоров’я і краси.

Мета:

систематизувати знання учнів про їжу як джерело енергії, процеси живлення і травлення, функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води і мінеральних речовин, нервово-гуморальну регуляцію роботи системи травлення, обмін речовин і енергії між організмом та навколишнім середовищем;

навчити застосовувати знання про будову і функції органів травлення для профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь, для обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування для складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму, для самоспостереження за власним організмом та об’єктами живої природи;

формувати в учнів поняття про раціональне харчування, сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров’я; удосконалити навички аналізу, вміння працювати в групах, оцінювати інформацію.

Формувати життєві навички здорового харчування.

Виховувати почуття відповідальності за збереження здоров’я.

Тип уроку: системно-узагальнювальний урок.

Форма проведення: урок-форум у вигляді тренінгу.

Методи практичної діяльності учнів: вправи, проєктні роботи, самостійне виконання лабораторного практикуму, написання наукових статей і рекомендацій.

Наочні методи: показ виконання трудових прийомів, операцій, демонстрування наочних посібників та об’єктів; самостійне спостереження.

Обладнання: проєктні роботи учнів, папір формату А4, клейкі папірці, картки із зображеннями фруктів (яблуко, груша, ківі, апельсин) — за кількістю учасників, кольорові фломастери, маркери, насіння квасолі, живці кімнатної рослини традесканції крупноквіткової, куряче яйце, продукти харчування.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Учитель. Системно-узагальнювальний урок — завжди свято для вчителів та учнів. Подивіться одне на одного і подумки покладіть на свою долоньку посмішку та добрий настрій. Вони наділять тією життєдайною енергією, яка знадобиться нам для проведення уроку-форуму-тренінгу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Уявимо квітучий фруктовий сад різних плодових дерев. Ви підходите до одного з них, щоб подумки зірвати майбутній плід, знаючи: саме в ньому заховано скарби здоров’я, сили, уміння працювати і творити. Який саме плід ви зірвали б, щоб отримати для себе енергію життя? Які ваші очікування від його цілющого вмісту?

Існує старовинне латинське прислів’я: «Ми живемо не для того, щоб їсти, але їмо для того, щоб жити». Не нехтуйте цим надзвичайно важливим аспектом життєдіяльності. Як і що потрібно людині вживати в їжу, щоб жити? На ці та інші важливі життєві питання ви сьогодні почуєте відповіді учасників форуму здоров’я на тему «Здорове харчування — запорука здоров’я і краси».

Вправа «Знайомство»

Уявіть себе через 10 років після закінчення школи. Візьміть із «чарівної скриньки» будь-який предмет і з’ясуйте, як він пов’язаний із темою розділу «Харчування та здоров’я». Де можна застосувати його так, щоб він допоміг стати посправжньому розумною, здоровою та красивою людиною?

Якщо ви правильно спрогнозуєте взаємозв’язок цього предмета з теоретичними та практичними міркуваннями про харчування як запоруку здоров’я і краси, то на основі сьогоднішньої зустрічі ви створите Книгу мудрих порад «Здорового харчування», яка буде маршрутним листом для побудови здорової, заможної країни, за кермом якої стоятимуть справжні фахівці. Недаремно Цицерон висловив думку: «Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити». До речі, чи хотіли б ви стати керівником підприємства або закладу, що відповідали б за безпечне харчування людини? Що може стати на заваді вашим планам?

(Кожен учень по черзі називає причини. Учитель робить висновки).

Учитель. Як бачимо, для досягнення поставленої мети треба вміти знаходити вихід з будь-якої перешкоди чи проблеми, адже ситуації можуть трапитися різні, бо «життя прожити — не поле перейти». Життєві навички допоможуть вам здійснити ваші мрії і досягти високих результатів.

Вправа «Очікування»

Що очікуєте ви побачити на форумі–тренінгу «Здорове харчування — запорука здоров’я і краси»? Напишіть свої очікування на паперових плодах із майбутнього саду і прикріпіть на дошку.

(Учні прогнозують: виявити складники їжі рослинного і тваринного походження; розкрити поняття раціонального харчування та режиму харчування; сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров’я; вдосконалити навички аналізу продуктів харчування; навчитися працювати в групах).

На форумі ви зустрінетеся з біологами-дослідниками, медичними працівниками, істориками, хіміками, народознавцями, українознавцями, гігієністами, дієтологами, учителями основ здоров’я та біології, представниками шкільної їдальні, санепідемстанції, медичною сестрою школи, шкільним бібліотекарем. Щоб почати форум-тренінг, виявимо готовність учасників для його проведення.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

(Учні виявляють опорні терміни розділу «Харчування і травлення» й дають їм визначення. Терміни, що виявили учні: травлення, зуби, язик, травний канал, ферменти, залози, печінка, шлунок, нервова регуляція, ковтання, всмоктування, поживні речовини)

Вправа «Будівельник»

Завдання: на основі опорних термінів побудувати блок-опору відповіді.

Будова органів травлення

Види поживних речовин

Склад слини

Склад шлункового соку

Травлення в ротовій порожнині

Травлення в шлунку

Травлення в кишечнику

Регуляція ковтання

Регуляція виділення слини

Регуляція всмоктування

Будова язика

Види зубів

Внутрішня будова зуба

Види ферментів

Вправа «Довідкове бюро»

Учитель. Для подальшої роботи потрібні додаткові джерела інформації. Тож надамо слово шкільному бібліотекарю для огляду літературних джерел для самостійного опрацювання

за темою.

(Розповідь учня в ролі шкільного бібліотекаря, який заздалегідь формує список літературних джерел із наявних у шкільний бібліотеці).

IV. Основна частина

Вправа «Коротка перерва»

Учитель. Правильне харчування має починатися ще від самого ранку. Доведено, що початок ділового дня впливає на працездатність під час його перебігу. Робота пам’яті та швидкість реакції залежать від того, чим ви «заправилися» вранці. Звичайно, коли встаєш затемна, змусити себе поїсти вдається далеко не всім.

Фантазія на тему сніданку найчастіше обмежується чашкою розчинної кави із солодкою булочкою або нашвидку зробленим бутербродом. Однак дослідження фахівців швейцарської Міжнародної організації праці говорять про те, що ранкова кава — отрута для людини. Усе тому, що кава збільшує нервове збудження і заважає правильному засвоєнню цукру. Отже, мозок працює повільніше: неуважність і сонливість беруться саме звідси.

Завдання. Що ви запропонуєте учасникам тренінгу-форуму під час першого сніданку: перекуси на ходу, кава-брейк із солодощами під час короткої перерви?

Усі продукти із запропонованих призводять до хронічної втоми, головного болю, сірого кольору обличчя та проблем із травним трактом. Що робити? Оголосити такій їжі війну! В ідеалі сніданків має бути два: перший, легкий, — склянка молока, кефіру або йогурту. Гарну компанію їм можуть скласти мюслі. Якщо встати на 10 хв раніше — можна встигнути приготувати смачний і корисний молочний коктейль: у блендері збити з молоком банани або свіжу полуницю, чорничний сік, малиновий сироп. Кальцій і безліч вітамінів — найкращий початок дня!

(Учні демонструють деякі продукти із запропонованого сніданку).

Зворотний зв’язок

Учитель. Як харчувалися наші пращури? Які народи харчуються найправильніше? Якою повинна бути їжа сучасної людини? Якою є іжа з хімічної точки зору? На ці запитання відповіді дадуть фахівці: історики, дієтологи, кухарі різних країн світу.

(Учні об’єднуються в групи: група 1 — історики, група 2 — дієтологи, група 3 — кухарі-іноземці).

Групова робота «Співпраця істориків, дієтологів та іноземних кухарів»

Групи презентують свої проєкти (додаток 1).

Психогімнастична вправа «На увагу» (енергайзер)

(Учні об’єднуються в групи: макро-, мікро- елементи — продукти харчування).

Учитель. Уявимо, що ви макро- та мікроелементи, які містяться в продуктах харчування. За командою вчителя-тренера певний «макроелемент» повинен знайти відповідний продукт (залізо — яблуко, кальцій — молоко, калій — горіх, натрій — сіль, йод — морська капуста, фосфор — риба, цинк — яйце, магній — крупи). Якою є їжа з хімічної точки зору?

Вправа «Круглий стіл: хіміки стверджують»

Учитель. У харчовій промисловості застосовують велику групу речовин, що об’єднується загальним терміном «харчові добавки». Зазвичай цим поняттям позначають групу речовин природного походження, або одержаних штучним способом, використання яких необхідне для удосконалення технології, отримання продуктів спеціалізованого призначення (дієтичних, лікувальних тощо), збереження необхідних або додавання нових якостей,

підвищення стабільності і поліпшення органолептичних властивостей харчових продуктів. Однак до харчових добавок не належать сполуки, які підвищують харчову цінність продуктів харчування: вітаміни, мікроелементи, амінокислоти.

Сьогодні в суспільстві не вщухають численні суперечки щодо харчових добавок: добро чи

шкоду вони приносять здоров’ю людини? Насправді альтернативи широкому використанню харчових добавок немає. Неможливо, скажімо, виготовити якісний зефір без пектину, напої тривалого зберігання — без консервантів, шоколадні цукерки — без емульгаторів, а варену ковбасу — без кольорокоригувальних речовин (в Україні до використання дозволено 60 синтетичних барвників). Навіть до складу молочних продуктів належать консерванти. Харчові добавки впливають на розвиток аномальної м’язової маси.

Харчування для людського організму має бути джерелом життєвої енергії, здоров’я, радості. Ми часто купуємо продукти, до складу яких належать різні харчові добавки: барвники, антиоксиданти, емульгатори, консерванти. На етикетці з печивом, кетчупом або консервами значиться буква «Е» з номером. Що це означає?

Визначення терміна «харчові добавки»

Учень 1. Харчові добавки — природні сполуки та хімічні речовини, які ми не вживаємо у їжу самостійно, але в обмежених кількостях із різними продуктами вони потрапляють до нашого організму мало не щодня. Для класифікації харчових добавок у країнах Євросоюзу розроблено систему нумерації. Кожна добавка має унікальний номер.

АБИ ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ХАРЧОВИХ ДОБАВОК, ПОТРІБНО ЗВАЖАТИ НА:

КОЛІР: «Ні!» продуктам із неприродно яскравим забарвленням чи тривалим терміном зберігання.

«Ні!» продуктам із неприродно яскравим забарвленням чи тривалим терміном зберігання. ПЕРЕКУСИ: «Ні!» перекусам чипсами, готовими сніданками, супами з пакетика, хот-догами, бургерами.

«Ні!» перекусам чипсами, готовими сніданками, супами з пакетика, хот-догами, бургерами. ЗАМОРОЖЕННЯ: Заморожені овочі замість консервованих.

Заморожені овочі замість консервованих. СВІЖІСТЬ: Фреши замість пакетованих соків.

Фреши замість пакетованих соків. ПЕРЕРОБКУ: «Ні!» переробленим або законсервованим м’ясним продуктам (ковбаса, сосиски, тушковане м’ясо в банках).

«Ні!» переробленим або законсервованим м’ясним продуктам (ковбаса, сосиски, тушковане м’ясо в банках). СПИСОК ІНГРЕДІЄНТІВ: Що коротший список інгредієнтів у готових продуктах, то менше добавок.

Класифікація харчових добавок, їх функції

Учень 2. Додавання харчових добавок до продуктів прискорює процеси виготовлення, перешкоджає псуванню зовнішнього вигляду та якісних характеристик продуктів за тривалого зберігання. Добавки регулюють вологість продуктів, роздрібнюють і розпушують, емульгують й ущільнюють, вибілюють і глазурують, окислюють, охолоджують і консервують. Вони навіть можуть перетворити тверді продукти в піну.

Оригінальні назви добавок досить довгі та складні. Тому для простоти використання та їх безперешкодної ідентифікації в усьому світі запровадили індекс «Е» від слова «Європа». Його також асоціюють зі словами «essbar/еdible», що в перекладі українською відповідно з німецької та англійської мов мають означати «їстівний». Кількість харчових добавок, що застосовують у виробництві харчових продуктів у різних країнах, сягає сьогодні 500, не враховуючи комбінованих добавок і ароматизаторів. У Європейському співтоваристві класифіковано 296 харчових добавок.

Залежно від призначення виділяють чотири великі групи харчових добавок.

Речовини, що регулюють смак продукту (ароматизатори, підсоложувачі, регулятори кислотності). Речовини, що поліпшують зовнішній вигляд продукту (барвники, стабілізатори кольору, вибілювачі). Речовини, що регулюють консистенцію та формують текстуру (загусники, гелеутворювачі, стабілізатори, емульгатори). Речовини, що збільшують строк придатності харчових продуктів (консерванти, антиоксиданти).

Кожна харчова добавка має свій цифровий код з індексом Е, який гарантує перевірку на безпеку, та її можна застосовувати за потреби лише у встановлених дозах. На наявність харчових добавок має вказувати напис на упаковці. Харчові добавки нумерують із числа 100. Згідно із системою кодифікування харчових добавок, їх поділено на групи (додаток 2).

Учитель. Така класифікація є умовною, оскільки одна речовина може бути і консервантом, і антиоксидантом одночасно (наприклад натрій сульфіт Е221). У багатьох споживачів сформувалося чітке переконання, що всі харчові добавки — шкідливі речовини. Незважаючи на те, що багато харчових добавок мають синтетичне походження, їх використання в харчовій промисловості дозволено лише після тривалих випробувань, під час яких визначають допустиму добову норму та відсутність небезпеки для здоров’я людини за тривалого вживання.

Негативні наслідки вживання харчових добавок

Учень 3. Харчові добавки, що мають мутагенні, канцерогенні й токсичні ефекти, офіційно заборонено на території України: фарбники Е121 (цитрусовий червоний) та Е123 (амарант), консервант Е240 (формальдегід). Із 2005 року заборонено також консерванти E216 та E217.

Учені довели, що найбільше від харчових добавок страждають саме діти. Штучні харчові барвники впливають на мозок дитини так само, як свинець, крім того, деякі з них можуть викликати звикання. Якщо малюк регулярно вживає їжу з добавками і замінниками, у його організмі перестає працювати так звана «система сповіщення» про отриману отруту. Тобто в дитини не спостерігають таких тривожних сигналів отруєння, як висипання на шкірі, нудота або запаморочення. Але токсичні речовини накопичуються.

Дієтологи. Як уберегтися від харчових добавок? Не купуйте продукти з неприродно яскравим забарвленням чи тривалим терміном зберігання; не перекушуйте чипсами, готовими сніданками, супами з пакетика, хот-догами, всілякими бургерами; вибирайте заморожені овочі замість консервованих; замість того, щоб купувати готові соки, робіть їх самі; відмовтеся від перероблених або законсервованих м’ясних продуктів, як-от: ковбаса, сосиски, тушковане м’ясо в банках; уважно читайте етикетки: що коротший список інгредієнтів у готових продуктах, то менше добавок: продукти з вишуканим, пікантним смаком найімовірніше містять різні добавки.

Вправа «Вітамінна скарбничка»

Учитель. Людина повинна споживати близько 30 різних вітамінів, що підтримують працездатність та стійкість до захворювань. Брак вітамінів спричиняє авітаміноз. У важкій стадії це захворювання може бути смертельним. Слово «вітаміни» походить від латинського «віта» — життя. Якщо вітамінів не вистачає, людина важко хворіє. В організм вітаміни потрапляють з їжею. Отже, потрібно знати, у яких продуктах є необхідні вітаміни.

(Учні об’єднюються в групи за назвою вітамінів та виявляють найпоширеніші вітаміни в поданих продуктах харчування).

Вітамін А сприяє росту, потрібний для нормального зору. Його багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зеленій цибулі.

сприяє росту, потрібний для нормального зору. Його багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зеленій цибулі. Вітаміни групи В необхідні для розумової та фізичної праці. Містяться вони в житньому хлібі, вівсяній та гречаній крупах, у горосі, квасолі, жовтку яєць, печінці, м’ясі.

необхідні для розумової та фізичної праці. Містяться вони в житньому хлібі, вівсяній та гречаній крупах, у горосі, квасолі, жовтку яєць, печінці, м’ясі. Вітамін С запобігає застуді, поліпшує кровообіг, сприяє росту, лікує цингу. Багато його в капусті, картоплі, помідорах, цибулі, шипшині, часнику, лимонах, чорній смородині.

запобігає застуді, поліпшує кровообіг, сприяє росту, лікує цингу. Багато його в капусті, картоплі, помідорах, цибулі, шипшині, часнику, лимонах, чорній смородині. Вітамін D зміцнює кістки, запобігає рахіту. Міститься в молоці, печінці, житньому хлібі, яйцях, риб’ячому жирі.

зміцнює кістки, запобігає рахіту. Міститься в молоці, печінці, житньому хлібі, яйцях, риб’ячому жирі. Вітамін Е належить до жиророзчинних вітамінів і потрібний для забезпечення нормальної структури та функціонування мембран (оболонок) клітин. Міститься в рослинних маслах: кукурудзяному, соняшниковому, обліпиховому, соєвому тощо, крім того, вітамін Е у великій кількості можна знайти в молоці, яйцях, пророщеній пшениці, горіхах, насінні.

Учитель. Організм дитини, особливо в період його формування, дуже чутливий до дефіциту вітамінів. За їх нестачі розвивається гіповітаміноз (погіршення самопочуття, швидка втомлюваність, дратівливість, зниження захисних сил організму). Такі стани частіше спостерігають узимку та навесні, що пов’язано з особливостями харчування в ці періоди. Адже тоді менше вживають свіжих овочів і фруктів та й уміст вітамінів у цих продуктах є меншим, ніж влітку та восени. Тоді добову потребу у вітамінах необхідно забезпечити змішаним раціоном харчування.

Корисно вживати щоденні вітамінні салати, які доступні кожній сім’ї:

морква, яблуко, солоний огірок, хрін, зелень петрушки;

червоний буряк, морква, оливкова олія;

редька, морква, часник, сметана, сіль, цукор, зелень петрушки.

Деякі вітаміни, а саме — А, С, Е, В6 — відрізняються антиоксидантними властивостями, тобто вони беруть активну участь у нейтралізації так званих оксидантів, або вільних радикалів. Окрім того, антиоксиданти здатні пригнічувати бактерії та віруси, тому продукти, що містять такі вітаміни у великій кількості, рекомендують частіше вживати як профілактичні та лікувальні засоби проти інфекційних захворювань. Як говорив відомий філософ Артур Шопенгауер: «Дев’ять десятих нашого щастя залежать від здоров’я». Чи підтвердять цей вислів представники лабораторії досліджень?

Дослідницький проєкт

Тема. Вплив напоїв на ріст і розвиток живих організмів.

Учитель. У рамках цього проєкту учні посадили 4 однакових молодих стеблових живці традесканції білоквіткової і протягом 2 місяців поливали їх різними напоями: соком «Садочок», «Кока-Колою», мінеральною водою і водою проточною. Окрім того, замочили куряче яйце у «Кока–колі» та насіння квасолі в цих напоях. Результати шокували учнів: від соку та газованої солодкої води насіння й рослини не росли і не розвивалися. Традесканція, яку поливали мінеральною водою, відставала в темпах росту. Єдині живці, які за 2 місяці зацвіли, — ті, яких поливали простою джерельною водою.

Представники лабораторії досліджень. Ми з’ясували, які речовини в «Кока-колі» могли викликати такі зміни:

цукор у цьому напої міститься в надмірно великій кількості — 10,6 г, у так званій «шоковій дозі». Мозок звикає до такої дози, і виникає залежність;

цьому напої міститься в надмірно великій кількості — 10,6 г, у так званій «шоковій дозі». Мозок звикає до такої дози, і виникає залежність; діоксид вуглецю , який входить до складу всіх газованих напоїв, — у харчовій промисловості позначають як Е290 і використовують як консервант. Його вважають безпечною харчовою добавкою, хоча в деяких експериментах він знижував здатність до відтворення потомства;

, який входить до складу всіх газованих напоїв, — у харчовій промисловості позначають як Е290 і використовують як консервант. Його вважають безпечною харчовою добавкою, хоча в деяких експериментах він знижував здатність до відтворення потомства; барвник цукровий колер ІV (карамель), отриманий аміачно-сульфітною технологією, — дозволено на території України. Як стверджує група активістів за здорове харчування, що базується у Вашингтоні: в американських лабораторіях учені встановили, що ці речовини викликають рак легенів, печінки, рак щитовидної залози і лейкемію;

(карамель), отриманий аміачно-сульфітною технологією, — дозволено на території України. Як стверджує група активістів за здорове харчування, що базується у Вашингтоні: в американських лабораторіях учені встановили, що ці речовини викликають рак легенів, печінки, рак щитовидної залози і лейкемію; ортофосфатна кислота E338 . Викликає подразнення очей і шкірних покривів. Якщо вживати в невеликих кількостях, то є безпечною, проте за вживання у великих кількостях призводить до руйнування зубів та втрати кальцію в кістках;

. Викликає подразнення очей і шкірних покривів. Якщо вживати в невеликих кількостях, то є безпечною, проте за вживання у великих кількостях призводить до руйнування зубів та втрати кальцію в кістках; кофеїн, що входить до складу «Кока-коли», є сильним сечогінним, а концентрація глюкози в напої перевищує її вміст у крові, — усе це призводить до того, що «Кока-кола» виганяє воду спочатку в кров, а потім із організму, викликаючи спрагу. Кофеїн знижує засвоюваність кальцію, який так необхідний нашому організму. Вимивання кальцію призводить до остеопорозу — втрати кісткової маси. Діти, що споживають багато кофеїну, є більш неспокійними, погано засинають, часто страждають від головного болю. У них може порушуватися здатність концентрувати увагу.

Рольова гра «Мені довірили дитину»

(Учням, які на своєму робочому місці знайшли фішку, пропонують провести засідання клубу «Батьки і Діти» (учні в ролі класного керівника, медичної сестри школи, лікарів-педіатрів та представників санепідемстанції)).

Учень. Добрий день, шановні батьки! Від чого залежить стан здоров’я наших дітей? Ми є тим, що ми їмо, і сьогодні більшість захворювань обумовлено продуктами харчування. Оскільки без їжі людина може обійтися місяць, а без води — лише кілька днів, то спочатку з’ясуємо, які напої щодня споживають наші діти. Більшість учнів віддає перевагу концентрованим магазинним сокам, солодким газованим напоям. Поодиноко можна

спостерігати, коли учні п’ють мінеральну воду. Сьогодні ми дуже багато чуємо в ЗМІ про небезпечний вплив різноманітних напоїв на організм людини. Результати юних біологів у дослідницькому проєкті «Вплив напоїв на ріст і розвиток живих організмів» підтверджують занепокоєння батьків. Перш ніж купувати дитині соки та газовані напої, дорослі обов’язково повинні виявити: безпечний продукт чи ні?

Окрім «Кока-коли», особливо небезпечними для здоровя людини є солодкі газовані

напої з червоними, оранжевими барвниками Е121, Е123, які є ракотворними. Звичайно, склянка газованої води навряд чи може завдати істотної шкоди, але якщо напружувати свій організм регулярно й у великій кількості, то порушення обміну речовин, зайва вага, зіпсовані зуби, проблеми з травленням не змусять довго на себе чекати. А чи знаєте ви, що після однієї склянки солодкого газованого напою необхідно випити не менше 30 склянок води? Тільки тоді можна зменшити завдану людині шкоду.

Нектари та соки також містять багато цукру і калорій. У більшості соків є багато кислот, які

сприяють руйнуванню зубної емалі. Кислотні соки «поглинають» кальцій з організму і, отже, їх необхідно використовувати дуже обережно, особливо у разі остеопорозу. Найбільш поширений спосіб обробки і виробництва магазинних соків — розбавляння водою сокового концентрату.

На жаль, під час концентрації під впливом високої температури знищується половина вітамінів, розсіюються ароматичні речовини, а деякі амінокислоти і вуглеводи змінюють свою структуру та стають некорисними для організму. Глюкозо-фруктовий сироп, інгредієнт багатьох соків, може призводити до виникнення діабету другого типу. E330 (лимонну кислоту) деякі автори вважають канцерогенною. Але жодного наукового доказу цього наразі немає. Окрім того, лимонна кислота розчиняє солі кальцію, що входять до складу зубів. Єдиний напій, який може з успіхом замінити воду, — сік зі свіжих фруктів або овочів (тільки те і те не треба змішувати). Однак добова порція свіжевичавленого соку не може

перевищувати 250 мл. В іншому разі користь від нього перетвориться на шкоду. Отже, нічого не залишається, як тільки пити чисту воду протягом дня і привчати до цього дітей.

Чиста природна вода — найнеобхідніша для організму речовина. Якщо вона потрапляє до організму в достатній кількості, вона зберігає молодість на клітинному рівні. Недарма рекомендують випивати не менше 2—2,5 літрів води щодня. Спробуйте починати день зі склянки води натщесерце. Сніданок — через пів години. І далі весь день привчайте себе і дітей до води, випиваючи по склянці приблизно кожні 2—3 години. Ви відчуєте себе набагато краще: голова світла, тіло легке, а головне, через певний час із подивом зрозумієте, що панічний голод кудись відступив. Особливо ввечері. Здоров’я кожної людини багато в чому залежить від якості тих продуктів живлення, які вона споживає. Найчастіше можна побачити, як наші учні вже після першого уроку їдять булочки, рогалики, круасани. Якщо поглянемо на їхній склад, то це величезна кладова вуглеводів та жирів. Вони швидко засвоюються, провокують різке вихлюпування жовчі, а невдовзі знову хочеться їсти.

Дітям корисні так звані тугоплавкі вуглеводи. Вони містяться в різних крупах. Каші, каші і ще раз каші! Бажано на сніданок або обід — різні і щодня. Оскільки каші засвоюються довше, дитина довше відчуває ситість і не має необхідності в постійних перекусах. І вага тримається в нормі, і достатньо енергії для росту. Недарма кволим і слабким кажуть: «мало каші їв». Тому медична сестра школи агітує за здорове харчування школярів у шкільній їдальні.

На сьогоднішній день безкоштовне гаряче харчування дають дітям із малозабезпечених сімей, сиротам і позбавленим батьківського піклування. На жаль, але і ці школярі регулярно не харчуються в шкільній їдальні. Дуже мало учнів купують повноцінний обід саме в шкільній їдальні. Група учнів дослідила меню в шкільній їдальні і зробила рекламу серед школярів «Голод — голос природи, який дає сигнал, що організму потрібна їжа. Завітайте до шкільної їдальні!»

Представники санепідемстанції. Для учнів дуже важливо почати день із поживного сніданку, щоб забезпечити організм енергією, необхідною протягом дня в школі. Не давайте вранці продукти підвищеного ризику — жирні або солодкі, також чипси, цукерки та печиво. Це продукти з високим вмістом насичених жирів і цукру, які не мають високої поживної цінності, але викликають залежність. Їх часте вживання підвищує ризик серцевих захворювань й ожиріння. Головні правила харчування свідчать, що між прийомами їжі краще вживати продукти з низьким умістом калорій, як-от: сир, фрукти або йогурти.

Лікарі-педіатри. Дієтологи рекомендують вибирати для харчування підлітків збалансовані за змістом і різноманітні продукти. Щодня в раціоні повинні бути: м’ясо, риба або яйця, щоб отримувати достатню кількість білка. Білок є важливим для побудови і відновлення тканин дитячого організму. Рекомендують також вживати знежирені молочні продукти — вони багаті вітаміном D і кальцієм. Давайте підлітку цільнозерновий хліб, а також свіжі овочі та фрукти щодня.

На жаль, у наш час не завжди можна бути впевненим в екологічній чистоті продуктів, що потрапляють до нас на стіл. Тому рекомендують зараховувати в свій раціон більше тих овочів і фруктів, які вирощено на своєму городі та у власному саду.

Куплені овочі та фрукти перед вживанням необхідно ретельно вимити — можна навіть зі щіткою, бо виробники овочевої та фруктової продукції часто для кращого збереження плодів обробляють їх хімічними засобами.

Але чи часто наші діти споживають яблука, моркву, салати зі свіжої та квашеної капусти, столового бурячка, узвари із сухофруктів? Це наші кладові вітамінів з давніх давен, зокрема:

яблука — рекордсмен серед фруктів за кількістю поживних речовин;

капуста квашена — лідер за вмістом вітаміну С, а свіжа — виводить шлаки та холестерин;

помідори — корисні для серця (джерело калію);

часник — зміцнює імунну систему;

горіхи — пожива для мозку та нервової системи;

морква — для клітин, багата вітаміном А;

лимон укріплює організм у сезон застудних захворювань, джерело вітаміну С і солей калію.

На жаль, ми привчаємо дітей до різноманітних салатів із майонезом, чипсами, сухариками, які тільки шкодять молодому організму.

Звести до мінімуму смажені страви в раціоні школяра! Не рекомендують дуже часто зараховувати в меню дитини смажене, а особливо на вечерю. З одного боку, смажена їжа повільніше перетравлюється, тобто травна система довше навантажена, і в її органів залишається менше часу для відпочинку. З іншого боку — для обробки смаженої їжі потрібна більша кількість травних соків, а отже, організм потребує додаткового постачання речовин, що входять до складу цих соків. Є і не менш важлива обставина: виділення додаткової кількості травних соків і триваліший процес перетравлення вимагають додаткових енергетичних витрат — організм змушений витрачати на перетравлення їжі енергію, яку він міг би спрямувати на інші потреби. Потрібно враховувати також, що в смаженій їжі міститься набагато більше канцерогенних (таких, що стимулюють розвиток раку) речовин, ніж у вареній їжі. Особливо багато канцерогенів у страві, що підгоріла, або приготована в неодноразово пересмаженій олії.

З усіх можливих способів приготування їжі рекомендують віддавати перевагу: варінню, тушкуванню, запіканню в духовці, швидкому обсмаженню.

Оскільки вітамін С (аскорбінова кислота) — досить нестійке з’єднання, воно швидко руйнуться під дією високої температури. Продукти харчування після термічної обробки містять дуже мало цього вітаміну, а інколи й не містять зовсім. Інші вітаміни теж руйнуються від дії високої температури, хоч і не так швидко. Залежність проста: що довше вариться (смажиться) будь-яка страва — суп, наприклад, — то менше в ньому вітамінів; важливо враховувати ще й те, що з кожним підігріванням вітамінна цінність страви зменшується; тим часом у багатьох сім’ях їжу, приготовану «про запас», підігрівають по кілька разів.

Щоб із їжею в організм потрапляла достатня кількість вітамінів і корисних речовин, рекомендовано частіше зараховувати в меню страви із сирих овочів і фруктів — у тертому вигляді, у вигляді салатів, соків тощо. За термічної обробки руйнується і частина клітковини, яка міститься в овочах і фруктах. Клітковина не має поживної цінності, але покращує травний процес. Збільшення в раціоні кількості сирих овочів і фруктів ефективно сприятиме травленню, а отже, й зберігатиме здоров’я та функціональність травної

системи.

Жодного фастфуда! Дослідження показують, що підлітки часто їдять нездорову їжу поза домом (хот-доги, картопля фрі тощо). Головні правила фастфуда — смачно, калорійно і малими порціями. Причому смаку майже завжди досягають за допомогою штучних підсилювачів (глутамату натрію). Наприклад, добавка Е621, яку активно застосовують для покращення смакових властивостей багатьох продуктів (зокрема й «Мівіни»), суттєво впливає на зір. До висновку, що найбільш розповсюджена харчова добавка може призвести до сліпоти, дійшли і японські вчені з Університету Хіросакі, які вивчали вплив глутамату натрію на зір у гризунів. Швидке харчування, яке підлітки часто вважають за краще, відрізняється високою концентрацією насичених жирів, холестерину й солі.

Фітонциди в раціоні школяра ефективно знищують інфекцію як бактеріальну, так і вірусну. Продукти, що містять ці речовини, можна широко використовувати як профілактичний і лікувальний засіб. Найбільш відомі джерела фітонцидів — цибуля, часник, хрін. У значно менших кількостях ці речовини наявні у винограді, цитрусових, яблуках, у таких ягодах, як: брусниця, калина, полуниця, кизил, обліпиха; виявлені фітонциди і в овочах: у моркві, овочевому перці, пастернаку, помідорах, ріпці і в багатьох інших рослинних продуктах.

Вправа «Знавці народної мудрості»

Українознавці. Поясніть приказки та прислів’я на основі наукових біологічних знань про харчування та здоров’я:

— Які харчі — таке й здоров’я.

— Держи голову в холоді, а живіт у голоді — будеш здоровий.

— Їж — не переїдайся, пий — не перепивайся, а говори — не переговорюйся — то будеш здоровий.

— Борщ і каша — їжа наша.

— Гречана каша сама себе хвалить.

— Здоровому пироги не вадять.

— Від природи бери те, що вона дає, та за те й дякуй.

— Вода — джерело життя.

— Не брудни криниці, бо схочеш водиці.

— Здоров був, що води напився!

— Чиста вода — для хвороби біда.

— Сонце, праця і вода — помічники твого здоров’я.

— Що краще їжу розжуєш, то довше в світі проживеш.

— Легка вечеря життя зберігає.

— Менше вкусиш — швидше ковтнеш.

— Не в міру їда — хвороба й біда.

— У день по яблуку — і всі хвороби повз.

— Яблука їсти — лікаря не запрошувати.

— Від солодкої їжі чекай лиха.

— Не побігаєш — не пообідаєш, не пообідаєш — не побігаєш.

— Надмірна їжа — хвороба й лихо.

— Заповідь довгожителя: один раз на день бути голодним, один раз пропотіти й один раз утомитися.

— Голод — найкращий кухар.

— Без їжі і віл не потягне.

Вправа «Корисні поради: «як правильно харчуватися, щоб бути здоровим»

Лікарі-терапевти. Нерідко доводиться чути фразу: «Щоб бути здоровим, потрібно правильно харчуватися!». У більшості людей ці слова викликають лише посмішку, адже здається, що про правильне харчування нам відомо абсолютно все. Однак кількість людей з ожирінням і серцевими захворюваннями, яка збільшується з геометричною прогресією, свідчить зовсім про інше. Щоб розвіяти деякі міфи і надалі не допускати помилок, дізнаємося думку дієтологів про те, як правильно харчуватися, щоб бути здоровим.

Система харчування. Західні дієтологи рекомендують харчуватися за слоганом: «Снідай як король, обідай як принц, вечеряй як жебрак». У той самий час Схід говорить зовсім інакше: «Снідай як жебрак, обідай як принц, вечеряй як король». Аргументи дієтологів Сходу зводяться до того, що перетравлювання щільного сніданку забирає надто багато енергії, якої не вистачає на раціональне мислення, ухвалення рішень та іншу ділову активність. Можливо, у цій думці є істина, однак вечеряти «по-королівськи» вже точно не варто, уночі шлунок повинен відпочивати.

Проте ми будемо вірними західній системі харчування.

Система харчування

Сніданок в основі якого «повільні» вуглеводи. Обід багатий білком та клітковиною. Полуденок кисломолочні продукти, зелені вітамінні салати, свіжі натуральні соки. Легка вечеря

Поради дієтологів

СКІЛЬКИ РАЗІВ НА ДЕНЬ ХАРЧУВАТИСЯ?

Основою правильного харчування є вживання їжі завжди в один час. Цим ми допомагаємо організму правильно розподіляти кількість калорій, що потрапляють в організм протягом доби. Головне, правильно підбирати енергетичну цінність і кількість страв до певного прийому їжі. У кожному разі здоровій людині дієтологи рекомендують харчуватися 4 рази на день, а отже: снідати, обідати, полуднувати і вечеряти. Є чимало шлунково-кишкових захворювань, за яких уживати їжу рекомендовано ще частіше 5—6 разів на день (приблизно через кожні 2—3 години). Необхідно це, щоб запобігти застою жовчі в організмі та утворенню каменів у жовчному міхурі. Однак більшість дієтологів вважає, що приймати їжу потрібно 4 рази на день. КОЛИ ВЖИВАТИ ЇЖУ. Для правильної роботи органів травлення найкраще снідати о 8 ранку, обідати приблизно о 13 годині, полуденок має бути о 16, а вечеря — о 19 годині. Якщо важко тримати перерви між основними прийомами їжі, можна з’їсти яблуко, морквину, сухий хлібець, випити склянку соку. До наступного прийому їжі не слід підходити дуже голодним, інакше можна з’їсти набагато більше, ніж необхідно. СОН ПІСЛЯ ЇЖІ. Від останнього прийому їжі до сну повинно пройти більше ніж 2 години. Необхідно це для того, щоб відбувся процес травлення. Вважають, що після 21 години організм майже не перетравлює їжу, вона довго лежить у шлунку, починаються процеси бродіння і гниття, що призводять до дисбактеріозу. Після будь-якого прийому їжі потрібно обов’язково рухатися, не можна відразу лягати, бо це сприяє застою жовчі, і як наслідок, утворенню каменів у жовчному міхурі та захворюванню шлунка. Полежати трохи після ситної їжі так приємно, але це призводить до появи жирових відкладень і ожиріння. ЇЖА НЕ ТЕРПИТЬ ПОСПІХУ. Багато хто не звертає уваги на цей аспект, харчуючись нашвидку або просто ковтаючи їжу. Із таким «варварським» підходом можна звести нанівець користь навіть від правильного харчування. Їсти потрібно повільно, ретельно пережовуючи їжу, адже процес перетравлення починається ще в роті, де волокна їжі змішуються зі слиною.

Отже, кожній людині вранці корисний, і навіть необхідний, щільний сніданок. Основу його повинні становити «повільні» вуглеводи: макаронні вироби (твердих сортів), бобові культури, чорний хліб, рис, різні цільнозернові каші, а також фрукти з низьким умістом цукру (персики, яблука, груші, апельсини). Ці речовини повільно розщеплюються, забезпечуючи організм енергією до самого обіду. Корисною буде також чашка чаю або неміцної кави, адже кофеїн активізує діяльність мозку

В обід основу раціону має становити білкова їжа (риба, м’ясо і яйця, молочні або кисломолочні продукти), а також їжа, багата клітковиною (всілякі овочі та фрукти, боби, горіхи, сухофрукти).

Що стосується «швидких» вуглеводів (білий хліб, здоба, цукор, солодощі та солодкі фрукти), то їх можна вживати на сніданок і обід, але тільки в невеликій кількості. Тільки тоді вони будуть корисними для організму, підвищуючи рівень глюкози, яка необхідна для живлення мозку.

Полуденок необхідний для того, щоб у перерві між обідом і вечерею ми не відчували голоду. Перекус можуть становити корисні кисломолочні продукти (йогурт, сир, твердий сир), зелені вітамінні салати, а також свіжі натуральні соки.

Для вечері підійде легка їжа, що не обтяжує шлунок, тобто швидко перетравлюється. Це можуть бути овочеві салати, заправлені знежиреною сметаною, тушковані овочі, кисломолочні продукти, фрукти.

Добрим варіантом для вечері буде також пісна риба або пісне м’ясо. Пережовування цих продуктів вимагатиме більше часу, а значить, сигнал про насичення надійде в мозок раніше, ніж ви встигнете переїсти.

Коли і як вживати вітаміни. Вітаміни краще отримувати в натуральному вигляді, вживаючи свіжі овочі, фрукти, ягоди та їхні соки, бо натуральні вітаміни засвоюються значно краще за елементи, отримані хімічним способом. Вживати продукти, багаті вітамінами, краще вранці та в обід, адже ближче до вечора вони

засвоюються гірше.

Варто також пам’ятати, що алкоголь, кофеїн, тютюн і деякі лікарські препарати (снодійні, сечогінні засоби, антибіотики) зменшують уміст в організмі вітамінів і більшості мінералів.

Норми продуктів. Щоб організм функціонував ідеально, необхідно контролювати кількість споживаних калорій.

Людині середнього віку, що веде сидячий спосіб життя, слід вживати таку кількість калорій:

чоловіку — 2 300 ккал/добу;

жінці — 1 900 ккал/добу.

Ця норма дасть змогу зберігати вагу.

А ось особам, які ведуть активний спосіб життя, калорій потрібно більше:

чоловіку — 2 900 ккал/добу;

жінці — 2 300 ккал/добу.

До речі, харчування з підрахунком калорійності дасть змогу значно зменшити порції споживаної їжі. Людина, яка не стежить за власним харчуванням, накладає собі повну тарілку, і як наслідок, розтягує свій шлунок.

Дієтологи попереджають — у нормальному стані фізіологічний обсяг шлунка не перевищує двох кулаків, а значить, жінці за один присід варто з’їдати не більше ніж 200 грамів їжі, а чоловіку — не більше ніж 300 грамів.

Важливо контролювати співвідношення жирів, білків і вуглеводів. Воно повинно бути 1:1:4.

Добові норми кожної із цих речовин розраховують індивідуально, виходячи з маси тіла, але в середньому дорослій людині необхідно вживати таку кількість корисних речовин.

Важливо розуміти, що їжа, яка надходить

в організм, має бути різноманітною і збалансованою. Забудьте про перекуси печивом, хот-догами або гамбургерами. Візьміть за правило харчуватися у встановлений час, причому чотири рази на день. Оптимальний раціон охоплює основу з м’яса, риби, злакових, бобових культур і молочних продуктів і його доповнюють свіжими фруктами й овочами.

Солодощі та цукор необхідно звести до мінімуму, але не відмовлятися від них. Харчуватися потрібно так, щоб відійти від столу без тяжкості в шлунку, а в перервах між харчуванням не відчувати голоду. Їжу потрібно ретельно пережовувати, отримуючи від цього процесу справжнє задоволення. Тільки так їжа приноситиме не тільки радість, а й здоров’я

і щастя!

Вправа «Корисні рецепти народознавців»

Народознавці. Як використовувати продукти харчування в народній медицині?

(Учні об’єднуються в групи за назвою лікарських рослин: група 1 — цибуля, група 2 — лимон, група 3 — гарбуз).

Завдання для групи 1

Як надати допомогу засобами народної медицини за таких симптомів: грип з ознобом, підвищена чутливість до холоду, висока температура, пітливість і спрага, використовуючи гірчицю, цибулю, корінь імбиру?

Завдання для групи 2

Як надати допомогу засобами народної медицини за дефіциту внутрішніх рідин і соків (після грипу та високої температури), використовуючи яблука, помідори, апельсини, лимони, фініки, диню?

Завдання для групи 3

Як надати допомогу засобами народної медицини за наявності глистів у дітей, використовуючи насіння гарбуза, часник, гранат, оцет?

Продукти, які небажано споживати за певних хвороб

За будь-яких хвороб не можна багато їсти, пити, споживати гострі продукти, необхідно зменшити споживання солодкого та солоного. Слабким хворим небажано їсти смажене м’ясо. Також заборонено, якщо:

мало внутрішнього тепла організму — усе холодне: салати, соки, холодні фрукти та овочі;

висока температура — гостру і жирну їжу;

спад температури після високого підйому — жирну й гостру їжу, м’ясо, часник, цибулю, імбир, перець;

підвищена кислотність шлунку — оцет та гострі страви;

загальна слабість — смажене, гостре, редьку;

туберкульоз — морську капусту;

дизентерія — солодощі, фрукти, холодну та жирну їжу;

тривала хвороба — м’ясо свині, гуски, рибу та гречку.

Вправа «Поклади в кошик корисний продукт»

Завдання учням: виявити лікувальні властивості продуктів харчування (приклад правильно виконаного завдання — у додатку 3).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Прощання». Поклади до Чарівної скриньки мудрі ідеї

Завдання 1. Яку ідею про здорове харчування ви запропонуєте для створення Книги Мудрих порад? Про що попереджаєте? Зробіть записи на «дозрілих плодах» навчальної праці і розмістіть їх на сторінках Книги Мудрих порад «Харчування та Здоров’я»

Учні повідомляють:

У багатьох продуктах є консерванти, барвники, емульгатори. Шведські вчені встановили, що так звана «швидка їжа» — чипси, картопля фрі, гамбургери мають таку велику кількість канцерогенів, що того, хто їх споживає, майже приречено до онкологічних захворювань, або, як мінімум, до нервових розладів. Того, хто споживає таку неякісну їжу, очікують неприємності — хвороби цивілізації: інфаркт, інсульт, діабет, ожиріння, рак. Із неякісної їжі формується хвора, неякісна кров, ослаблюється імунна система і людину атакують хвороби. Основний принцип — їсти стільки, скільки потрібно, а не скільки хочеш. Краще недоїсти, ніж переїсти. Кажуть, що деякі люди ложкою копають собі могилу. Надмірна кількість їжі притупляє свідомість, оскільки кров відходить від мозку до шлунка, втрачається ясність думки.

Кількість необхідної їжі залежить:

від віку (із віком сповільнюється обмін речовин);

від будови тіла (чоловіки потребують більше);

від стану здоров’я (якість, а не кількість);

від ступеня активності;

від клімату і пори року.

3. Чи чули ви мудрий вислів: «Сніданок з’їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогу»? Розумно чинити відповідно до цього принципу. У більшості людей все виходить навпаки, але сніданок має бути основою денного раціону. Калорії, отримані зранку, підтримують нас цілий день, тому за сніданком потрібно з’їдати найбільшу кількість денного раціону. У ранкові години шлунок найбільше готовий до прийому їжі. До речі, сніданок — одна із добрих звичок довгожителів. Хліб грубого помелу, картопля, каша, фрукти — найкраща їжа зранку. У середині дня ви підтримуєте свою життєдіяльність, тому обід також повинен бути калорійним, корисним, але трохи скромнішим. Вечеря, якщо ви не віддали її ворогу (можна собаці, коту), повинна бути легкою і простою. Якщо ви вечеряєте пізно і їсте багато, зранку прокинетеся розбитими, виснаженими, в’ялими, не готовими до нового дня.

4. Снідати, обідати і вечеряти потрібно за розпорядком — у певні години. Організм звикає до режиму, шлунок краще працює, коли має можливість відпочити. Тому важливо між сніданком, обідом і вечерею не перекушувати і дати шлунку відпочити та приготуватися до нового прийому їжі. Перекуси — погана звичка, яка затримує звільнення шлунка, залишки неперетравленої їжі псуються, бродять і утворюють неякісну кров.

Завдання 2. Продемонструйте практичні навички:

а) з підбору потрібної кількісті білків, жирів і вуглеводів відповідно до норм харчування. Дані самостійного практичного дослідження розмістіть також на сторінках Книги Мудрих порад. Необхідно визначити режим харчування, тобто вживання їжі у відповідний час з урахуванням витрат енергії конкретної людини;

б) складіть свій розпорядок дня;

в) визначте повну витрату енергії за добу. Дані запишіть у таблицю Книги Мудрих порад.

Енергетичні витрати за добу:

• вид діяльності;

• тривалість (год);

• енергетичні витрати (кДж/год кг);

• енергетичні витрати за добу (кДж).

Підсумуйте енергетичні витрати свого організму за добу;

г) визначте індивідуальний добовий раціон харчування. Для цього складіть меню чотириразового харчування так, щоб на I сніданок припадало 25% добового раціону, II сніданок — 20%, обід — 35%, вечерю — 20%.

VІ. Домашнє завдання

Група 1. Написати статтю до шкільної газети про створення Скарбниці Мудрих порад, яка стала результатом проведення тренінгу-форуму краси та здоров’я, націленого на популяризацію раціонального та здорового харчування школярів.

Група 2. Створити пам’ятки батькам.

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1. Білотіл А. Ю. Афористика на уроках біології. Біологія. № 28. Харків: Основа, 2006. С. 29—30.

2. Бойченко Т. Прислів’я та приказки про здоров’я. Біологія і хімія в школі. № 2. Київ: Педагогічна преса, 1996. С. 18.

3. Давидюк В. С. Застосування тренінгових технологій на уроках основи здоров’я: навчально- методичний посібник. Березнівський навчально-виховний комплекс «економіко-гуманітарний ліцей-загальноосвітня школа І—ІІ ступенів». Березне, 2013 43 с.

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Автор: Ганна ПАНТЕЛЕЙ, учителька біології Нижньосірогозької ЗОШ І—ІІІ ст., Херсонська обл.