РАЗ, ДВА, КРУТЬ, ВЕРТЬ. Заняття для дітей середнього дошкільного віку

До дітей завітали давні знайомі — півник Голосисте Горлечко та двоє мишенят — Круть і Верть. Півник, як ми пам’ятаємо з казки, уособлює працелюбність, а Круть і Верть — непереборне бажання крутитися і вертітися. Тепер вони дійшли згоди і разом навчатимуть дітей математики.

Мета: ознайомити дітей із цифрою 2, її графічним зображенням; вправляти в кількісній лічбі, формувати вміння співвідносити число й цифру, позначати цифрою кількість предметів; розвивати зорову пам’ять, закріпити вміння орієнтуватися в просторі, користуючись поняттями «перед, за, ліворуч, праворуч»; виховувати цікавість та позитивне ставлення до занять.

Попередня робота: читання казки «Колосок», вивчення віршів про цифри.

Обладнання: м’яч, картки із цифрами, кошик, іграшки для гри «Що зникло?»; картки із зображенням цифр 1 і 2 на кожну дитину.

Перебіг заняття

I. Організаційний момент. Привітання

Вихователь. Добрий день вам, діти!

Діти. Добрий день!

— Добрий день вам, киці!

— Няв-няв-няв!

— Добрий день, собачки!

— Гав-гав-гав!

— Добрий день, конячки!

— І-го-го!

— Добрий день вам, мишки!

— Пі-пі-пі!

II. Основна частина

Повідомлення теми заняття

Вихователь. Сьогодні до нас в гості завітали друзі. Але спочатку послухайте віршик і відгадайте, з якої вони казки.

В охайненькій хатині

Голосистий півник жив,

І від рання до смеркання

Працювати він любив.

Ще жили з ним мишенята,

Круть і Верть їх звали,

Цілий день ледачі

У полі стрибали.

До роботи не охочі,

А як їсти — тут як тут.

Пригадайте, милі діти,

Як цю казочку зовуть? («Колосок»).



Вправа «Згадай, скільки»

Вихователь. Скільки півників було в казці? (Один).

— Скільки півників на картинці (додаток 1)?

— Якою цифрою позначаємо це число? (1).

— Згадаймо вірш про цифру 1.

Діти. Це один чи одиниця,

Цифра ця пряма, як спиця.

Вихователь. Знайдіть у себе на столах цифру 1 і покажіть її.

— Скільки було мишенят у казці? (Двоє).

— А скільки мишенят на картинці (додаток 2)?

— Якою цифрою позначається це число? (2).

— Згадайте віршик про цю цифру.

Діти. Ця цифра хвостик підіймає

І шию гарно вигинає,

І так гарно випливає,

Наче лебідь з дивокраю.

Гра «Два і один»

Вихователь. А щоб запам’ятати, скільки було в казці півників і мишенят, пограймо в гру. Я кидатиму вам м’яч і буду ставити запитання. Хто впіймає м’яч, той нехай відповідає.

— Скільки в нас очей?

— Скільки в нас носів?

— Скільки в нас рук?

— Скільки в нас ніг?

— Скільки в нас ротів?

— Скільки в нас вух?

Гра «Познач картку цифрою»

(Вихователь показує картки, на яких зображено один чи два предмети (додаток 3). Діти показують картку з відповідною цифрою).

Фізкультхвилинка

Встало вранці ясне сонце,

Зазирнуло у віконце.

Ми до нього потяглися

За промінчики взялися.

Будем дружно присідати,

Сонечко розвеселяти.

Встали — сіли, встали — сіли,

Бачте, як розвеселили.

Гра «Яка іграшка зникла?»

Вихователь. Півник і мишенята принесли кошик, у якому багато різних іграшок.

(Вихователь розкладає іграшки на килимку. Діти заплющюють очі, вихователь ховає якусь одну іграшку, діти розплющують очі й відгадують, яка іграшка зникла. Під час гри закріплюють поняття «перед, за, ліворуч, праворуч»).

III. Підбиття підсумків

Вихователь. З якої казки прийшли наші герої?

— Скільки прийшло півників?

— Скільки прийшло мишинят?

— З якою цифрою ми сьогодні ознайомилися?

Автор: Оксана ГОНЧАРОВА, вихователь Петрівського ДНЗ № 1, Іванівський р-н, Одеська обл.