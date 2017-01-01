РАЗ, ДВА, КРУТЬ, ВЕРТЬ. Заняття для дітей середнього дошкільного віку

До дітей завітали давні знайомі — півник Голосисте Горлечко та двоє мишенят — Круть і Верть. Півник, як ми пам’ятаємо з казки, уособлює працелюбність, а Круть і Верть — непереборне бажання крутитися і вертітися. Тепер вони дійшли згоди і разом навчатимуть дітей математики.
Мета: ознайомити дітей із цифрою 2, її графічним зображенням; вправляти в кількісній лічбі, формувати вміння співвідносити число й цифру, позначати цифрою кількість предметів; розвивати зорову пам’ять, закріпити вміння орієнтуватися в просторі, користуючись поняттями «перед, за, ліворуч, праворуч»; виховувати цікавість та позитивне ставлення до занять.
Попередня робота: читання казки «Колосок», вивчення віршів про цифри.
Обладнання: м’яч, картки із цифрами, кошик, іграшки для гри «Що зникло?»; картки із зображенням цифр 1 і 2 на кожну дитину.
Перебіг заняття
I. Організаційний момент. Привітання
Вихователь. Добрий день вам, діти!
Діти. Добрий день!
— Добрий день вам, киці!
— Няв-няв-няв!
— Добрий день, собачки!
— Гав-гав-гав!
— Добрий день, конячки!
— І-го-го!
— Добрий день вам, мишки!
— Пі-пі-пі!
II. Основна частина
Повідомлення теми заняття
Вихователь. Сьогодні до нас в гості завітали друзі. Але спочатку послухайте віршик і відгадайте, з якої вони казки.
В охайненькій хатині
Голосистий півник жив,
І від рання до смеркання
Працювати він любив.
Ще жили з ним мишенята,
Круть і Верть їх звали,
Цілий день ледачі
У полі стрибали.
До роботи не охочі,
А як їсти — тут як тут.
Пригадайте, милі діти,
Як цю казочку зовуть? («Колосок»).
Вправа «Згадай, скільки»
Вихователь. Скільки півників було в казці? (Один).
— Скільки півників на картинці (додаток 1)?
— Якою цифрою позначаємо це число? (1).
— Згадаймо вірш про цифру 1.
Діти. Це один чи одиниця,
Цифра ця пряма, як спиця.
Вихователь. Знайдіть у себе на столах цифру 1 і покажіть її.
— Скільки було мишенят у казці? (Двоє).
— А скільки мишенят на картинці (додаток 2)?
— Якою цифрою позначається це число? (2).
— Згадайте віршик про цю цифру.
Діти. Ця цифра хвостик підіймає
І шию гарно вигинає,
І так гарно випливає,
Наче лебідь з дивокраю.
Гра «Два і один»
Вихователь. А щоб запам’ятати, скільки було в казці півників і мишенят, пограймо в гру. Я кидатиму вам м’яч і буду ставити запитання. Хто впіймає м’яч, той нехай відповідає.
— Скільки в нас очей?
— Скільки в нас носів?
— Скільки в нас рук?
— Скільки в нас ніг?
— Скільки в нас ротів?
— Скільки в нас вух?
Гра «Познач картку цифрою»
(Вихователь показує картки, на яких зображено один чи два предмети (додаток 3). Діти показують картку з відповідною цифрою).
Фізкультхвилинка
Встало вранці ясне сонце,
Зазирнуло у віконце.
Ми до нього потяглися
За промінчики взялися.
Будем дружно присідати,
Сонечко розвеселяти.
Встали — сіли, встали — сіли,
Бачте, як розвеселили.
Гра «Яка іграшка зникла?»
Вихователь. Півник і мишенята принесли кошик, у якому багато різних іграшок.
(Вихователь розкладає іграшки на килимку. Діти заплющюють очі, вихователь ховає якусь одну іграшку, діти розплющують очі й відгадують, яка іграшка зникла. Під час гри закріплюють поняття «перед, за, ліворуч, праворуч»).
III. Підбиття підсумків
Вихователь. З якої казки прийшли наші герої?
— Скільки прийшло півників?
— Скільки прийшло мишинят?
— З якою цифрою ми сьогодні ознайомилися?
Автор: Оксана ГОНЧАРОВА, вихователь Петрівського ДНЗ № 1, Іванівський р-н, Одеська обл.