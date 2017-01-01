ЩО РОБИТЬ З НАМИ ДЕПРЕСІЯ?

1️⃣ Депресія спотворює ваше мислення

2️⃣ Депресія заважає піклуватися про себе та інших

3️⃣ 65% часу при депресії людина відчуває тривогу

4️⃣ Постійна дратівливість може бути симптомом депресії

5️⃣ Хронічний біль може бути ще одним симптомом депресії

6️⃣ Депресія може сприяти алкоголізму та іншим шкідливим залежностям.

7️⃣ Депресія – це не вибір людини. Але людині вирішувати як з нею справлятися

8️⃣ Причинами депресії можуть бути біохімічні процеси в мозку або деякі життєві ситуації

9️⃣ Депресія може так само впливати на ваших близьких, як і на вас

У новому випуску газети “Психолог” №2 ми розповімо все про деперсію та як справитися з нею та уберегти оточуючих. Щоб отримати цей випуск встигніть оформити передплату до 15 січня.

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