УРОК-ТУРНІР. ІДЕЯ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ

☑️ Мета: повторення й узагальнення вивченого.

⌚️ Тривалість – 90 хв.

👥 Учасники: учні двох класів.

⠀

За два тижні до уроку вивішується плакат із запитаннями за темою. У класах створюються групи учнів, які одержують неоднакові завдання: консультанти, ерудити, аналітики.

Перший етап — підготовка. Ерудити роблять повідомлення на запропоновані теми, аналітики розв´язують задачі (їх перелік надається), консультанти допомагають попереднім групам. Готуються також картки-завдання.

Столи розміщують так, щоб учні двох класів сиділи навпроти один одного. Можлива постановка проблемного питання.

⠀

Другий етап розпочинається із фронтального опитування з усіх перелічених питань (учні обох класів відповідають

почергово). Аналітики розв´язують задачі на дошці. Після цього класи обговорюють розв´язки задач і оцінюють роботу аналітиків.

⠀

Наступний етап – міні-диктант з теми. До дошки запрошуються по два учні від класу. Решта – журі.

⠀

На другому уроці роботу розпочинають ерудити. Заслуховуються й оцінюються підготовлені повідомлення (по одному від класу). Далі – розв´язання творчих

задач, підготовка відповідей на завдання, запропоновані в картках.

Підраховується загальна кількість балів, набрана за кожен вид турніру кожним класом.

⠀

А отримати більше практичних матеріалів для проведення олімпіад, конкурсів та турнірів Ви зможете в газеті “Математика”, №2.

➡️ Передплатити можна тут: http://presa.ua/matematika-160313.html