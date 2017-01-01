ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ #4

EDU-SCRUM — це система навчання, у якій відповідальність за освітній процес передається від вчителя до учнів. В такій системі на перший план ставиться ефективність взаємодії, використання особистих якостей учнів та розвиток особистості. Система приводить до підвищення результатів і більш коротких циклів навчання. Учням дається свобода формування освітнього процес. Несучи відповідальність за навчання, учні самі визначають якість своєї роботи.

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🔻 EDU-SCRUM — ініціатива вчителя хімії в школі нідерландського містечка Алфен-ан-ден-Рейн. За підтримки ділової спільноти в Голландії був створений фонд eduScrum, який навчає вчителів використовувати скрам на уроках. Школярі, що працюють в скрам-командах, вчаться краще і з більшим задоволенням, ніж однолітки.

🔻 Методика SCRUM прийшла до нас з регбі, а у 90-х роках минулого сторіччя почала застосовуватись в бізнесі для виконання проектів.

🔻 На уроках система діє за схемою:

-формування команди;

-планування спринту;

-збори на ходу (на початку кожного уроку);

-огляд спринту (тест, усна або письмова робота, експеримент);

-ретроспективні збори (щодо функціонування учасників в команді і команди в цілому);

-особиста рефлексія (самоаналіз).