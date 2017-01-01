ПОГОВОРИМО З Анжелою Кузнєцовою

В газеті “Математика” №1 ми поговоримо про фінансову грамотність, адже це важлива життєва компетентність. В інтерв’ю ви знайдете відповідь на такі запитання:

🔻 Як відбувалася реалізація експериментальної роботи щодо упровадження курсу “Фінансова грамотність” у заклади освіти?

🔻Які існують особливості проведення Всеукраїнського турніру юних знавців фінансової грамотності?

🔻 Що передбачає трирічний Національний проєкт з фінансової грамотності та навчальний курс “Фінансовий радник родини”?

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