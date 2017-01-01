Прес-конференція «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог»

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Прес-конференція «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог»

ЗАПРОШУЄМО ТА ВІТАЄМО УСІХ👋

Прес-конференція представників влади, вчених, практиків і громадськості «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог»

📌 Організатори прес-конференції: Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО , Національний Педагогічний Університет імені Михайла ДрагомановаКафедра позашкільної освітиШкільний світ

🗺 Місце проведення: Укрінформ, зал 1 (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, метро «Театральна»).

👥 Учасниками прес-конференції будуть представники
Верховна Рада України , Міністерство освіти і науки УкраїниДержавна служба якості освіти України , Національна Академія Педагогічних Наук України, Міжнародної асоціації позашкільної освіти, органів місцевого самоврядування, закладів вищої і позашкільної освіти, громадських об’єднань та засобів масової інформації.

📲 Контакти для акредитації: (044)407-07-94, 096-337-15-81
📩 pouo@ukr.net

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