Прес-конференція «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог»

ЗАПРОШУЄМО ТА ВІТАЄМО УСІХ👋
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Прес-конференція представників влади, вчених, практиків і громадськості «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог»
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📌 Організатори прес-конференції: Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО , Національний Педагогічний Університет імені Михайла Драгоманова, Кафедра позашкільної освіти, Шкільний світ
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🗺 Місце проведення: Укрінформ, зал 1 (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, метро «Театральна»).
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👥 Учасниками прес-конференції будуть представники
Верховна Рада України , Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України , Національна Академія Педагогічних Наук України, Міжнародної асоціації позашкільної освіти, органів місцевого самоврядування, закладів вищої і позашкільної освіти, громадських об’єднань та засобів масової інформації.
📲 Контакти для акредитації: (044)407-07-94, 096-337-15-81
📩 pouo@ukr.net