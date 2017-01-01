ШКІЛЬНИЙ СВІТ INFO ⠀

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ШКІЛЬНИЙ СВІТ INFO ⠀

11 грудня проєктна керівниця видавництва “Шкільний світ” Наталія Харченко із великою цікавістю слухала виступи директорів закладів освіти, методистів, керівників громадських організацій та всіх небайдужих до питань з патріотичного виховання.

Ми розуміємо наскільки важлива ця тема, тому черпаємо найактуальнішу інформацію з першроджерел для Вас, наші читачі🍎

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