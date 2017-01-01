ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ #2

Едвайзер — це викладач, який виконує функції академічного наставника студента, що навчається за певною спеціальністю. Він сприяє у виборі траєкторії навчання (формуванні індивідуального навчального плану) і освоєнні освітньої програми.

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🔻 Якщо коротко, то “едвайзер” — це тьютор для дорослих..

🔻 В більшості, Едвайзер залучається в ролі порадника, консультанта, що володіє (в силу свого практичного досвіду) запасом типових патернів. Це виводить дане поняття в контекст неформальної професійної освіти.

🔻У сучасній освітній практиці можна виділити три основні функції едвайзера:

1) допомагати особистісному зростанню студентів;

2) допомагати в розробці контенту навчальних програм;

3) допомагати підтримувати традиції в студентській культурі конкретного університету