Анонс газети “Шкільний світ” №2

НАЙКРАЩА ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ В СІЧНІ НАПИШЕ ПРО…
⠀
📍 Партнерство закладу освіти і сім’ї
📍 Ярмарок рекордів. Колективна творча справа
📍 Як запросити на танець. Уроки етикету
📍 Як козаки розумом та силою мірялися. Козацькі забави для учнів 6 — 7 класів
📍 Перші кроки у дебатах: коротка інструкція для вчителя
⠀
Вкладка «Образотворче мистецтво»
📍 Українське кіно. Інтегрований курс «Мистецтво». 9 клас
⠀
➡️ Замовити можна тут: http://presa.ua/shkil-nij-svit-160816.html
НАЙКРАЩА ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ В СІЧНІ НАПИШЕ ПРО…