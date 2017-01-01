Анонс газети “Шкільний світ” №2

НАЙКРАЩА ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ В СІЧНІ НАПИШЕ ПРО…

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📍 Партнерство закладу освіти і сім’ї

📍 Ярмарок рекордів. Колективна творча справа

📍 Як запросити на танець. Уроки етикету

📍 Як козаки розумом та силою мірялися. Козацькі забави для учнів 6 — 7 класів

📍 Перші кроки у дебатах: коротка інструкція для вчителя

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Вкладка «Образотворче мистецтво»

📍 Українське кіно. Інтегрований курс «Мистецтво». 9 клас

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