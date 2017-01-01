Анонс газети “Шкільний світ” №2

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Анонс газети “Шкільний світ” №2

НАЙКРАЩА ГАЗЕТА ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ В СІЧНІ НАПИШЕ ПРО…

📍 Партнерство закладу освіти і сім’ї
📍 Ярмарок рекордів. Колективна творча справа
📍 Як запросити на танець. Уроки етикету
📍 Як козаки розумом та силою мірялися. Козацькі забави для учнів 6 — 7 класів
📍 Перші кроки у дебатах: коротка інструкція для вчителя

Вкладка «Образотворче мистецтво»
📍 Українське кіно. Інтегрований курс «Мистецтво». 9 клас

➡️ Замовити можна тут: http://presa.ua/shkil-nij-svit-160816.html

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