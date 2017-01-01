ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАВЖДИ НА ЧАСІ

У день Збройних сил України, хочемо нагадати, як важливо включати патріотичне виховання у навчальний процес.

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Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

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📍 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

📍 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

📍 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

📍 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

📍 сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

📍 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

📍 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

📍 культивування кращих рис української ментальності

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

📍 формування мовленнєвої культури;

📍 спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

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А що розповісти учням на уроках патріотичного виховання ви можете дізнатися в газеті “Шкільний світ” №1, адже там буде…

✅ Патріотизм в українській сім’ї. Типи сімей у патріотичному вихованні

✅ 37 запитань про українську вишивку. Вікторина для учнів 7 — 9 класів

✅ Ведемо дитину до лікаря: практичні поради. Матеріали для батьківських зборів

✅ Волонтерський проєкт. Досвід проектів для учнів 9 — 11 класів

✅ Дерево роду. Виховний захід для учнів 5 — 6 класів

✅ Вкладка “Музика”

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І ще багато-багато цікавого❗️

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