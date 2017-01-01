Анонс газети “Психолог” №1

0 коментарів

Анонс газети “Психолог” №1

Газету “Психолог” варто передплати у СІЧНІ, адже вона буде просочена коханням❤️ У випуску №1 ми…

 Подивимося на кохання з іншого боку
 Розглянемо психологію прихильності, чим це шкідливо та чим добре
 Напишемо про почуття, про розуміння власних емоцій, про поведінку та вміння справлятися з переживаннями
 Дібрали найкращі практичні заняття як для підлітків, так і для педагогів

І ще багато цікавого!

Встигніть передплатити СІЧНЕВИЙ номер. Зауважте, що передплата на півроку містить хорошу знижку!
➡️ Передплатити можна тут: http://presa.ua/psiholog.html

Опублікувати коментар

Share This