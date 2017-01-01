Анонс газети “Психолог” №1

Газету “Психолог” варто передплати у СІЧНІ, адже вона буде просочена коханням❤️ У випуску №1 ми…
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✅ Подивимося на кохання з іншого боку
✅ Розглянемо психологію прихильності, чим це шкідливо та чим добре
✅ Напишемо про почуття, про розуміння власних емоцій, про поведінку та вміння справлятися з переживаннями
✅ Дібрали найкращі практичні заняття як для підлітків, так і для педагогів
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І ще багато цікавого!
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Встигніть передплатити СІЧНЕВИЙ номер. Зауважте, що передплата на півроку містить хорошу знижку!
➡️ Передплатити можна тут: http://presa.ua/psiholog.html
Газету “Психолог” варто передплати у СІЧНІ, адже вона буде просочена коханням❤️ У випуску №1 ми…