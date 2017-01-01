Анонс газети “Математика”№1

Газету “Математика” варто передплатити у СІЧНІ тому що…

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✅ Новий дизайн того вартий. Стильний, кольоровий та цікавий.

✅ Математичне інтерв’ю із цікавим експертом (всіх секретиків не відкриваємо)

✅ Ми поговоримо про ключові компетентності на уроках математики та дамо практичні задачі для їх розвитку

✅ Ви зможете отримати практичну розробку на тему “Тригонометричні функції” із двома шляхами проведення, тобто як онлайн, так і в паперовому варіанті.

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І ще багато-багато цікавого❗️

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