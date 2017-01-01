Анонс газети “Математика”№1

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Анонс газети “Математика”№1

Газету “Математика” варто передплатити у СІЧНІ тому що…

 Новий дизайн того вартий. Стильний, кольоровий та цікавий.
 Математичне інтерв’ю із цікавим експертом (всіх секретиків не відкриваємо)
 Ми поговоримо про ключові компетентності на уроках математики та дамо практичні задачі для їх розвитку
 Ви зможете отримати практичну розробку на тему “Тригонометричні функції” із двома шляхами проведення, тобто як онлайн, так і в паперовому варіанті.

І ще багато-багато цікавого❗️

Встигніть передплатити СІЧНЕВИЙ НОМЕР. А ОНЛАЙН це зробити зовсім просто.
➡️ Замовити можна тут: http://presa.ua/matematika-160313.html
А якщо передплатити відразу на півроку, отримаєте хорошу знижку😉

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