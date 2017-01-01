Інформація про доставку

Режим роботи магазину
В режимі on-line (через корзину сайту) замовлення приймаються цілодобово. За телефонами +38 (068) 335-35-18, +38 (044) 284-25-12 з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.
Деталі доставки
Відправка паперових книжок виконується протягом 5 робочих днів. Доставка паперових книжок виконується згідно з термінами обраної служби доставки. Якщо відправлення не було вручено / забрано одержувачем протягом 5 днів безкоштовного зберігання — відбувається автоматичне повернення/утилізація замовлення! Електронні книжки надсилаються відразу після оплати на електронну адресу вказану в замовленні. Якщо у вас трапилася проблема із електронними виданням, опишіть її та надішліть нам на електронну адресу kondratenko_o@osvita.ws, а ми оперативно надамо Вам відповідь.
Способи доставки
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Доставка Новою Поштою
Доставка здійснюється транспортною компанією НОВА ПОШТА. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 45 грн. Звертаємо вашу увагу, що точна вартість доставки визначається тільки після того, як ви повністю введете дані на замовлення, в тому числі область, місто та номер відділення. До цього відображається тільки мінімально можлива вартість доставки без урахування відстані, ваги та обсягу посилки. Термін надсилання — протягом 3-4 діб (згідно з термінами доставки Нової пошти). На Ваш контактний номер мобільного телефону приходить SMS про надходження замовлення на відділення. Термін безкоштовного зберігання замовлення — 5 днів. Для отримання відправлення достатньо мати при собі оригінал паспорту громадянина України/закордонного паспорта та номер експрес-накладної (ЕН).
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Адресна доставка Новою Поштою
Доставка здійснюється транспортною компанією НОВА ПОШТА. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 40 грн. Звертаємо вашу увагу, що точна вартість доставки визначається тільки після того, як ви повністю введете дані на замовлення, в тому числі область, місто та адресу. До цього відображається тільки мінімально можлива вартість доставки без урахування дальності, ваги та обсягу посилки.
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Доставка Укрпоштою
Доставка здійснюється транспортною компанією Укрпошта. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 30 грн. Термін виконання — від 3 до 10 днів (згідно з термінами доставки Укрпошти).
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Самовивіз в офісі
Також оформлене замовлення можна забрати із магазину видавництва у м. Києві. Ми знаходимося за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15