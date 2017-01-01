Інформація про доставку

Режим роботи магазину

В режимі on-line (через корзину сайту) замовлення приймаються цілодобово. За телефонами +38 (068) 335-35-18, +38 (044) 284-25-12 з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00.

Деталі доставки

Відправка паперових книжок виконується протягом 5 робочих днів. Доставка паперових книжок виконується згідно з термінами обраної служби доставки. Якщо відправлення не було вручено / забрано одержувачем протягом 5 днів безкоштовного зберігання — відбувається автоматичне повернення/утилізація замовлення! Електронні книжки надсилаються відразу після оплати на електронну адресу вказану в замовленні. Якщо у вас трапилася проблема із електронними виданням, опишіть її та надішліть нам на електронну адресу kondratenko_o@osvita.ws, а ми оперативно надамо Вам відповідь.

Способи доставки

Доставка Новою Поштою

Доставка здійснюється транспортною компанією НОВА ПОШТА. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 45 грн. Звертаємо вашу увагу, що точна вартість доставки визначається тільки після того, як ви повністю введете дані на замовлення, в тому числі область, місто та номер відділення. До цього відображається тільки мінімально можлива вартість доставки без урахування відстані, ваги та обсягу посилки. Термін надсилання — протягом 3-4 діб (згідно з термінами доставки Нової пошти). На Ваш контактний номер мобільного телефону приходить SMS про надходження замовлення на відділення. Термін безкоштовного зберігання замовлення — 5 днів. Для отримання відправлення достатньо мати при собі оригінал паспорту громадянина України/закордонного паспорта та номер експрес-накладної (ЕН).

Адресна доставка Новою Поштою

Доставка здійснюється транспортною компанією НОВА ПОШТА. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 40 грн. Звертаємо вашу увагу, що точна вартість доставки визначається тільки після того, як ви повністю введете дані на замовлення, в тому числі область, місто та адресу. До цього відображається тільки мінімально можлива вартість доставки без урахування дальності, ваги та обсягу посилки.

Доставка Укрпоштою

Доставка здійснюється транспортною компанією Укрпошта. Вартість розраховується на сайті при оформленні покупки і включається у вартість замовлення. Орієнтовна вартість доставки складає від 30 грн. Термін виконання — від 3 до 10 днів (згідно з термінами доставки Укрпошти).

Самовивіз в офісі

Також оформлене замовлення можна забрати із магазину видавництва у м. Києві. Ми знаходимося за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 15