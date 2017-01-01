ПОГОВОРИМО з Мариною Максимович

В 2020 році газета «Дитячий садок» №1 зустріне вас цікавим інтерв’ю про емоційний інтелект🤩 Автор курсу «Емоційний інтелект» для дошкільнят, Марина Максимович поділиться з вами цікавинками та корисними порадами.
⠀
В інтерв’ю будуть відповіді на запитання:
🔻 В якому віці треба починати його розвивати?
🔻 Де педагоги можуть знайти інформацію про емоційний інтелект для дітей раннього віку?
🔻 Чи має у педагогів бути розвинений емоційний інтелект?
⠀
та ще багато цікового!
⠀
Встигніть передплатити газету “Дитячий садок” №1! До 20 грудня діє ВИГІДНА передплата на півроку.
➡️ Передплатити можна тут: http://presa.ua/ditjachij-sadok.html
В 2020 році газета «Дитячий садок» №1 зустріне вас цікавим інтерв’ю про емоційний інтелект🤩 Автор курсу «Емоційний інтелект» для дошкільнят, Марина Максимович поділиться з вами цікавинками та корисними порадами.