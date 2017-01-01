ПОГОВОРИМО з Мариною Максимович

В 2020 році газета «Дитячий садок» №1 зустріне вас цікавим інтерв’ю про емоційний інтелект🤩 Автор курсу «Емоційний інтелект» для дошкільнят, Марина Максимович поділиться з вами цікавинками та корисними порадами.

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В інтерв’ю будуть відповіді на запитання:

🔻 В якому віці треба починати його розвивати?

🔻 Де педагоги можуть знайти інформацію про емоційний інтелект для дітей раннього віку?

🔻 Чи має у педагогів бути розвинений емоційний інтелект?

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та ще багато цікового!

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