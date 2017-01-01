МІФИ ПРО ЕКОЛОГІЮ

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Міф №: Енергозберігаючі лампочки безпечніші для навколишнього середовищаТе, що енергозберігаючі лампочки економлять до 80% енергії, це правда. Однак вони представляють несподівані ризики для людини і навколишнього середовища. Ряд дослідників стверджує, що сильне ультрафіолетове випромінювання ламп останнього покоління може бути однією з причин виникнення раку грудей у жінок, а в певних умовах їх світло може пошкодити клітини шкіри. Крім того, у всьому світі й досі не вирішено питання з переробкою та утилізацією енергозберігаючих лампочок, до складу яких входять фосфор і ртуть.Міф №: Перехід на електромобілі допоможе скоротити шкідливі викиди в атмосферу і зупинити глобальне потеплінняЕлектромобілі екологічніше за бензинові, але лише за потреби, а враховувати варто весь життєвий цикл: від етапу виготовлення до відправлення машини на звалище. Виробництво електрокарів завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, видобуток нікелю для батарей електромобілів пов’язана з високою температурою переробки, що не дуже в’яжеться з екологічністю процесу. Також до сьогодні не вирішена проблема утилізації батарей. Навіть в розвинутих країнах переробляється не більш як 5% батарей – джерела токсичних газів. Якщо правда хочете дбати про навколишнє середовище, постарайтеся скоротити використання автомобіля взагалі. Іноді корисніше пройтися пішки або проїхати на велосипеді.Міф №: Паперові пакети краще за пластиковихПроблема сучасних пластикових пакетів в тому, що вони розкладаються більше 100 років. Однак паперові пакети, на жаль, не рятують ситуацію. Так, їх можна переробляти, але виготовлення і транспортування таких пакетів часом вимагають значно більше енергії, ніж вироби з поліетилену. Згідно з даними Грінпісу, при виробництві паперових пакетів в атмосферу викидається на 70% більше шкідливих речовин, скидання у водойми збільшуються в 50 разів, а вуглецевий слід пакета з паперу в 3 рази більше, ніж пластикового.Набагато екологічніше та зручніше купити красиву сумку з міцної бавовняної тканини і носити з собою, коли вирушаєте на шопінг.

А дізнатися більше про екологію Ви зможете в газеті “Дитячий садок” №2, адже там ми напишемо про…

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