ПРОСТІ МЕТОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

1️⃣ Грайте в логічні та інтелектуальні ігри (шахи, шашки, нарди, розгадування головоломок, логічні комп’ютерні ігри).

2️⃣ Придумайте 10 речень, початкові літери якого складають яке-небудь недовге слово. Наприклад «СТІЛ» – «Сіяти талант і любов», «Сміються Толя і Люда», «Став тато Івана лякати».

3️⃣ Перерахуйте максимальну кількість синонімів до якогось слова.

4️⃣ Придумайте асоціативні назви до оточуючих вас предметів. Наприклад, не лопата, а «землекопалка».

5️⃣ Придумайте якомога довший ланцюжок зі слів, де кожне наступне буде починатися з перших двох літер попереднього. Наприклад, канава – вариво – волосся – сяйво – воля–лялька.

6️⃣ Пробуйте одночасно писати лівою та правою рукою одне й те саме слово.

7️⃣ Уявіть, що ви описуєте інопланетянинові, незнайомому з земними явищами, що значить дощ, плач, щастя тощо. Постарайтеся максимально доступно пояснити їх значення.

8️⃣ Запишіть кілька слів цифрами, де кожна цифра відповідає порядковому номеру букви в алфавіті.

9️⃣ Виберіть довге слово і складіть з його літер максимальну кількість інших слів.

🔟 Хорошим засобом для розвитку мислення є вирішення математичних задач і простих прикладів у великих кількостях.

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А дізнатися більше про розвиток мислення у дітей Ви зможете в газеті “Початкова освіта” №2 (грудень), адже там ми напишемо про…

✅ мислення з різних сторін: від образного до дискурсивного, від критичного до латерального;

✅ книги для розвитку мислення учнів, які допоможуть зростати;

✅ що ми знаємо та незнаємо про мислення;

✅ практичні вправи та конспекти уроків для розвитку мислення у дітей.

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